فريق التحرير by فريق التحرير

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فرنسا ترفع أسعار فواتير الكهرباء.. الزيادة تصل إلى 166 يورو

الحكومة الفرنسية تقرر رفع أسعار الكهرباء، لاستمرار الاستثمار في محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
فرنسا ترفع أسعار فواتير الكهرباء.. الزيادة تصل إلى 166 يورو
فرنسا ترفع أسعار فواتير الكهرباء.. الزيادة تصل إلى 166 يورو

قررت الحكومة الفرنسية رفع سقف تكلفة الكهرباء للأسر، وبعض الشركات الصغيرة، اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يعنى زيادة قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لبعض المستهلكين في فرنسا.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في باريس، الإثنين، إنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم رفع تكاليف الكهرباء بالنسبة للأسر، والشركات الصغيرة بنسبة تتراوح بين 8.6% و9.8%..

كم زادت أسعار الكهرباء

فرنسا ترفع أسعار فواتير الكهرباء.. الزيادة تصل إلى 166 يورو

ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الكهرباء بمقدار 4.50 يورو (4.90 دولار) في الشهر، للمنزل الذي يقطنه شخص واحد، وبمقدار 17.80 يورو في الشهر للمنزل الذي يقطنه 4 أشخاص، ولديهم تدفئة كهربائية، فيما تصل الزيادة إلى 116 يورو في الشهر للمخابز على سبيل المثال.

إلغاء دعم الطاقة في فرنسا

فرنسا ترفع أسعار فواتير الكهرباء.. الزيادة تصل إلى 166 يورو

وحسب خطة الحكومة الفرنسية، لإلغاء دعم الطاقة، سوف يتم إلغاء سقف، أو الحد الأقصى لأسعار الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي.

وألغت الحكومة الفرنسية، سقف أسعار الغاز للمنازل العام الماضي.

ووصف برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، قرار رفع سقف فواتير الأسر، وبعض الشركات الصغيرة، للكهرباء، بالصعب، لكنه قال إن القرار ضروري للسماح بالاستثمار في القدرات الجديدة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وخلال أزمة أسعار الطاقة في أوروبا، خفضت الحكومة الفرنسية الضرائب على الطاقة إلى الحد الأدنى.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، قدمت الحكومة دعما بنسبة 37% للمنازل، والشركات الصغيرة، من التكاليف الفعلية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما أثقل المالية العامة الفرنسية المرهقة بعبء جديد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...