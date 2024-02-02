القمة العالمية للحكومات: رحلة نحو مستقبل أفضل

منذ انطلاقها عام 2013، باتت هذه القمة منصة عالمية رائدة لتعزيز التضامن العالمي وتشكيل مستقبلٍ أفضل للحكومات من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين مختلف الدول.

وتُعد القمة فرصة استثنائية لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول أهم القضايا التي تواجه العالم، مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والصحة، والاقتصاد.

في عام 2024، ستُركز القمة على 6 محاور رئيسية:

تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة .

الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة .

الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل .

مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد .

الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة .

التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

وتُشارك في القمة نخبةٌ من القادة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مما يُثري الحوار ويُساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية.

وعلى مدار سنواتها الماضية، حققت القمة العالمية للحكومات العديد من الإنجازات:

جمعت الجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم .

ساعدت في نشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية .

عالجت القضايا العالمية من خلال التعاون الدولي .

حفزت الابتكار لمواجهة التحديات العالمية.

وتُعد القمة العالمية للحكومات منصة مهمة لصياغة مستقبل أفضل للعالم.