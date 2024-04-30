مع استبعاد رفع “الفيدرالي” للفائدة.. جدل أمريكي حول السعر المحايد

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لمراجعة سياسته بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

ويبدو أنه ليس هناك سبب واضح في الأفق يدفع الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، وهو ما عكسته تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن البنك المركزي، ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة هذا العام.

فرصة ضئيلة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا

ورغم ذلك بعض المتداولين يراهنون حاليا على ما تقول صحيفة فايننشال تايمز إنه كان حتى وقت قريب “لا يمكن تصوره” ويسلط الضوء على تحول في توقعات السوق بعد بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع وتعليقات متشددة من صناع السياسات: الفرصة (التي لا تزال ضئيلة) بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا، مع الخوف الشديد من التضخم.

وتشير بيانات الخيارات التي استعرضتها الصحيفة إلى أن هناك احتمالية بنسبة 2% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الأشهر الـ 12 المقبلة – مقارنة باحتمال أقل من 10% في بداية العام.

والتحول في التوقعات ضرب أسواق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة – والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار – إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر بنسبة 5.01%.

والتوقعات المركزية للمتداولين هي تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام، بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير، وفقًا للتسعير في سوق العقود الآجلة.

أين ستستقر أسعار الفائدة؟

ولكن السؤال الأهم على المدى الطويل؛ هو أين ستستقر أسعار الفائدة؟ هذا ما تساءلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال. وقالت: “الموضوع محل النقاش هو سعر الفائدة المحايد: المعدل الذي يحافظ على توازن العرض والطلب على المدخرات، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي وتضخم مستقرين”.

على مدى السنوات الأربعين الماضية، وخاصة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، قام الاقتصاديون وصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل تقديراتهم إلى الحياد بشكل مطرد. وأصبح هذا الرأي جزءا لا يتجزأ من عائدات السندات، وأسعار الرهن العقاري، وأسعار الأسهم، وعدد لا يحصى من الأصول الأخرى.

لكن الآن يرى البعض أسبابا وراء الارتفاع المحايد، مع احتمال تغيير نطاق واسع من أسعار الأصول.

ما هو سعر الفائدة المحايد المحتمل؟

من الصعب معرفة ذلك، لأنه لا يمكنك الحكم عليه إلا بعد حدوثه. فقبل خمس سنوات، اعتقد الكثيرون أنه كان أقل من 2.4%. واليوم، مع عدم اكتراث الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة بأسعار الفائدة التي تتجاوز 5%، يتساءل البعض عما إذا كانت أسعار الفائدة تلك لم ترتفع بفضل الديناميكيات الجديدة في الاقتصاد العالمي.

قال جو ديفيس، كبير الاقتصاديين العالميين في فانجارد: “لم يكن بإمكان أحد أن يخبرني قبل 10 سنوات أننا كنا سنرفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى بهذه النتيجة”. “إن اقتناعنا بمعدل محايد أعلى يتزايد مع ظهور كل ربع سنة من البيانات.”

أسباب ارتفاع المعدل المحايد

تقول صحيفة وول ستريت جورنال: “الارتفاع الكبير في العجز الحكومي والاستثمار القوي مدفوعا بالتحول إلى الطاقة الخضراء والشغف الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي تجاه مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. كما يمكن أن تؤدي الإنتاجية الأعلى من الذكاء الاصطناعي إلى رفع النمو على المدى الطويل”، ومعه سعر الفائدة المحايد.

أسعار الفائدة قد لا تكون مقيدة كما كانت

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، في خطاب ألقاه مؤخرا من أن أسعار الفائدة قد لا تكون مقيدة كما كان يعتقد بسبب ارتفاع سعر الفائدة المحايد.

وقالت الصحيفة: “إن الفشل في الاعتراف بتحرك مستدام للأعلى في المعدل المحايد يمكن أن يؤدي إلى سياسة نقدية مفرطة في التيسير”.

وأضافت، لقد خلص المستثمرون بالفعل إلى أنه من غير المرجح أن تعود أسعار الفائدة إلى المستويات المنخفضة التي كانت سائدة قبل الوباء.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيستقر عند حوالي 4٪ في السنوات المقبلة.