السعودية تستأنف استيراد الفراولة المصرية خلال أيام.. تعرف إلى تفاصيل القرار

أكد سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، سوف تعيد إصدار أذونات الاستيراد إلى الفراولة المصرية بدءاً من الخميس المقبل، الموافق بداية الشهر القادم.

وأضاف، موسى، في بيان الأحد، أن قرار الوزارة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص السعودية، ولا يخص مصر بمفردها، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إلى السعودية، من كافة دول العالم.

وقف استيراد الفراولة لا يخص مصر فقط

وأوضح موسى، أن القرار السعودي لا يعد حظراً أو رفضاً لشحنات الفراولة المصرية لأسباب حجرية أو صحية، ولكن سببه هو تنظيم السوق الداخلية في السعودية، وفقاً لمعطيات العرض، والطلب.

شروط تصدير السلع الزراعية للسعودية

وأضاف المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن الحجر الزراعي المصري تلقى خطاباً رسمياً من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى السعودية، أن المصدر المصري للفراولة، يجب عليه الحصول على إذن تصدير للسعودية، صالح لمدة 15 يوماً، وذلك بعد اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لكي تدخل شحنته إلى السوق السعودية.

وأشار إلى أن جميع المصدرين الحاصلين على أذن تصدير، يتم السماح بدخول شحناتهم دون أي مشاكل، حيث تقوم السعودية بتنظيم وارداتها الزراعية، من كافة دول العالم، وفقاً لوضع الأسواق، والإنتاج المحلي.