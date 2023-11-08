“الفارس الشهم”.. الإمارات ترسل 11 طائرة إلى غزة

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في إرسال الطائرات إلى مطار العريش في مصر تمهيدا لإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة خلال أيام.

وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين إقامة وتجهيز مستشفى ميداني بقطاع غزة لتقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين الذي يعانون من القصف الإسرائيلي المستمر منذ شهر بلا هوادة.

ووصل عدد الطائرات التي أرسلتها الإمارات إلى حدود قطاع غزة بمصر إلى 11 طائرة، حيث هبطت 5 طائرات أمس الاثنين، اشتملت على التجهيزات اللازمة لتشغيل المستشفى الميداني.

وانطلقت اليوم الثلاثاء 6 طائرات إضافية إلى مطار العريش تحمل المعدات والمتطلبات والدواء اللازم لإقامة المستشفى، ضمن عملية أسمتها الإمارات “الفارس الشهم 3”.

وتتسابق الدول العربية في إرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار وقصف إسرائيلي منذ شهر، حيث تدخل المساعدات من خلال معبر رفح من الأراضي المصرية إلى غزة مباشرة.