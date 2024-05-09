72.35 مليار دولار الفائض التجاري لـ الصين في أبريل 2024.. قفزة في الصادرات والواردات

عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل/نيسان، مما يشير إلى أن الطلب يتحسن على الرغم من التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، وفقا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الخميس.

وأظهر التقرير نمو الصادرات بنسبة 1.5% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاضها بنسبة 7.5% في مارس/أذار، وهو أول انكماش منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفعت الواردات بنسبة 8.4% في أبريل/نيسان، متجاوزة توقعات المحللين وارتفاعا من انخفاض بنسبة 1.9% في مارس/أذار الماضي.

تعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم

وقد اتخذت الصين تدابير مختلفة لدعم السياسات في الأشهر الأخيرة لدعم النمو وتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونما الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، ارتفاعا من 58.55 مليار دولار في مارس/أذار، ومع ذلك، يقول المحللون وفقا لـ”أسوشيتد برس”، إن التوقعات ليست إيجابية تماما نظرا للاتجاهات العالمية الأوسع.

وقال زيتشون هوانج من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “نعتقد أن أحجام الصادرات سوف تتراجع خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المتقدمة وتراجع الريح المواتية الناجمة عن انخفاض أسعار الصادرات”.

انتعاش أحجام الواردات الصينية

وقال هوانغ إن نمو الصادرات يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض قاعدة المقارنة في العام السابق. وقالت إنه من المرجح أن تنتعش أحجام الواردات بشكل أكبر في المستقبل القريب بسبب “الإنفاق المالي الذي يدعم البناء كثيف الاستيراد”.

وذكر التقرير أن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا العشر ظلت الوجهة الأكبر لصادرات الصين، حيث شكلت 16.9% من الإجمالي للأشهر الأربعة الأولى من العام.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.6% في أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي.

ركود في قطاع العقارات

وقال لين سونج، الخبير الاقتصادي في آي إن جي إيكونوميكس، في تعليق: “بالنظر إلى أن الطلب على الواردات يمكن أن يظل مرنا لكن الصادرات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في الأشهر المقبلة، نتوقع مساهمة أقل من التجارة في النمو بدءا من الربع الثاني”.

وتكافح الصين من أجل التعافي بعد جائحة كوفيد-19، حيث تواجه ضعف الطلب على مستوى العالم بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. كما يؤثر الركود في قطاع العقارات في الصين على النمو.

ويقول اقتصاديون إن الصين حددت هدفا يبلغ نحو 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، وهو طموح سيتطلب المزيد من الدعم السياسي.