العناصر النادرة.. كم يحتاج الغرب من استثمارات لكسر هيمنة الصين؟

من أجل مواجهة هيمنة الصين على سلاسل إمداد الطاقة النظيفة العالمية من العناصر النادرة، تحاول الدول الغربية بناء قدراتها التصنيعية لضمان إمدادات موثوقة، وبأسعار معقولة.

ومع ذلك، قد تكون هذه الجهود قليلة ومتأخرة جدا، حيث تظهر أبحاث شركة Rystad Energy أن هذا التوسع في استثمارات العناصر النادرة، سيكلف ما يصل إلى 700 مليار دولار ولن يكون له تأثير ملموس حتى العقد المقبل على أقرب تقدير.

استثمار 700 مليار دولار في العناصر النادرة

تقول أبحاث شركة Rystad Energy أن الدول الغربية عليها إنفاق 700 مليار دولار لبناء سلاسل التوريد المحلية لاستخراج العناصر النادرة، ومعالجتها لإنتاج وتصنيع خلايا الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات وهي حجر الزاوية لنظام الطاقة المستقبلي.

وركز الغرب على أهمية أمن الطاقة، بعد حرب روسيا وأوكرانيا في أوائل عام 2022، واتجهت الحكومات لتحمل مسؤولية أكبر عن سلاسل توريد الطاقة المتجددة والنظيفة، من العناصر النادرة.

هيمنة الصين على إنتاج خلايا الطاقة المتجددة

على سبيل المثال، تهيمن الصين على تصنيع الخلايا الشمسية، وخلايا البطاريات، ومع تزايد المخاوف بشأن الموثوقية، بدأ الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة خططا كبيرة لعكس هذا الاعتماد.

ويعد الاعتماد على شريك تجاري واحد في التصنيع، أو المواد الخام المهمة أمر محفوف بالمخاطر بطبيعته.

ومع تسارع تحول الطاقة ونمو الطلب على قدرة الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، يحاول الغرب كسر معقل الصين على سلاسل توريد العناصر النادرة لتعزيز معدلات التبني وخفض التكاليف.

ومع ذلك، فإن هذه البلدان تخوض معركة شاقة، وسوف يستغرق الأمر سنوات عديدة واستثمارات كبيرة لإحداث تأثير.

وبالإضافة إلى مصادرها المحلية، تتطلع الصين إلى ما وراء حدودها لاستخراج المواد الخام من العناصر النادرة.. على سبيل المثال، استثمرت الصين في مشاريع تعدين المعادن الأرضية النادرة في أفريقيا، بما في ذلك استخراج الليثيوم في بلدان مثل ناميبيا.

وهذا من شأنه أن يعزز العرض العالمي، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من الدول التي تمتلك معظم الرواسب المعدنية اللازمة لسلسلة إمدادات الطاقة المتجددة.

وبالنسبة للعديد من العناصر الأرضية النادرة، يمكن استخراج كميات من الرواسب الجديدة والقائمة، على الرغم من أن تكلفة التعدين ستكون أعلى.

التصنيع أهم من التعدين في العناصر النادرة

إذا أرادت الدول الأخرى تقليل اعتمادها على المواد التي تسيطر عليها الصين، فإن المشكلة لا تتعلق بتوسيع قدرة التعدين بقدر ما تتعلق بقطع طرق التجارة لهذه المواد بحيث ينتهي بها الأمر في مواقع المعالجة والتصنيع خارج الصين.

وتتطلب القدرة على معالجة وصقل وتصنيع المواد اللازمة لتطوير الطاقة النظيفة استثمارات كبيرة قبل إنشاء سلسلة توريد موثوقة.

ارتفع الاستثمار السنوي لبر الصين الرئيسي في بناء قدرات التصنيع والمعالجة من 10 مليارات دولار في عام 2016 إلى 140 مليار دولار في عام 2023.

ونتيجة لذلك، زادت قدرتها على الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 14 غيغاواط بالتيار المتردد إلى 850 غيغاواط، كما زادت قدرة خلايا البطاريات لديها، وقفزت الطاقة الإنتاجية من 126 غيغاواط/ساعة إلى 1550 غيغاواط/ساعة.

وبالمقارنة، ارتفع الاستثمار السنوي المجمع في جميع الدول الأخرى من 7 مليارات دولار فقط في عام 2016 إلى 20 مليار دولار في عام 2023.

أوروبا وأمريكا تطلق مبادرات لكسر هيمنة الصين

تحاول البرامج والسياسات المختلفة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحقيق تكافؤ الفرص.

وقد أطلق قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة عدة مبادرات جديدة، بما في ذلك المنح المربحة، لتشجيع بناء خلايا البطاريات، ووحدات الطاقة الشمسية، وتصنيع مكونات طاقة الرياح في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، فإن المشاريع قيد التنفيذ خارج الصين تمثل أقل من ربع الاستثمارات المطلوبة للانفصال الكامل عن الصين.

وبشكل عام، هناك حاجة إلى 700 مليار دولار من الاستثمارات في مجال التعدين والتصنيع لكسر الهيمنة الصينية في هذه الأسواق.

وبالإضافة إلى السبق في التصنيع والتعدين، تتمتع الصين بميزة الدراية والملكية الفكرية حيث تمتلك الشركات الصينية عددًا لا يحصى من براءات الاختراع، وتقود تطوير التقنيات الجديدة.

وهذا من شأنه أيضا أن يؤخر السرعة التي قد يتمكن بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من اللحاق بالركب، مما يدفع الجدول الزمني للاكتفاء الذاتي إلى ثلاثينيات القرن الحالي.

وستكون هناك حاجة أيضا إلى إعادة تدوير المعادن على نطاق واسع، بما في ذلك المعدات التي تم إيقاف تشغيلها، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير 25% من الطلب على المعادن من إعادة التدوير.