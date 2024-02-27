قادة الأعمال السعوديين.. رؤية مستقبلية تعتمد على الابتكار والعمل المناخي

انطلاقا من الأهداف الطموحة لرؤية 2030، تسير المملكة العربية السعودية في رحلة تحويلية تعتمد على المرونة والاستمرارية على المدى الطويل.

تظهر نتائج الاستطلاع السنوي السابع والعشرين للرؤساء التنفيذيين الثقة القوية والتفاؤل لدى الرؤساء التنفيذيين السعوديين بالنمو الاقتصادي طويل المدى، حيث يواصلون إعادة اكتشاف أعمالهم، وتسريع التأثير في مشهد الأعمال المتطور.

ومع المشاريع العملاقة والأحداث الكبرى والتحولات التقنية الجارية، يحرص قادة الأعمال السعوديون على التطور ليظلوا مرنين وقابلين للاستمرار على المدى الطويل، على الرغم من تهديدات الصراعات الجيوسياسية والتضخم.

ومع تحول مؤسساتهم، يتبنى الرؤساء التنفيذيون في المملكة التقنيات الناشئة، مثل GenAI، لتعزيز ميزتهم التنافسية بشكل كبير.

يدرك القادة في المملكة العربية السعودية أيضا الحاجة إلى بناء القدرة على التكيف مع المناخ ويعملون على تحقيق أهداف صافي الصفر في المنطقة من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أعمالهم، وابتكار منتجات وخدمات جديدة صديقة للمناخ ودمج مخاطر المناخ في التخطيط المالي.

واسترشادا برؤية 2030، أدى التحول الهائل في السعودية إلى نمو اقتصادي قوي، مع إصلاحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع الاقتصاد، وتسريع القدرة التنافسية.

النمو الاقتصادي

وكشفت نتائج الاستطلاع الـ27 لانطباعات الرؤساء التنفيذيين، عن ثقة عامة، حيث أعرب ما يصل إلى 89% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة عن تفاؤلهم بشأن النمو الاقتصادي للمملكة في الأشهر الـ12 المقبلة، متجاوزا المتوسط ​​العالمي البالغ 44%، ومتوسط ​​الشرق الأوسط البالغ 73%. ومتوسط ​​دول مجلس التعاون الخليجي 81%، الذين لديهم نفس الشعور تجاه اقتصاداتهم.

وكشفت نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الأولى عن الاقتصاد السعودي، والتي نُشرت في منتصف الطريق بين إطلاق الرؤية في عام 2016 وتاريخها المستهدف، أن المملكة ارتقت في تصنيف الاقتصادات العالمية إلى المرتبة 17 من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وفي عام 2022، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي تريليون دولار للمرة الأولى، وظل أعلى من هذا المستوى في عام 2023، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا يصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2028.

وقد تُرجمت هذه الإيجابية إلى مستوى أداء الشركات أيضا، حيث أعرب أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (54%) عن ثقتهم العالية في نمو إيراداتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة (مقابل 37% عالميا) و40% واثقون إلى حد ما (مقابل 32%). عالميا).

وقد شهد 71% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين زيادة بنسبة 5% أو أكثر في حصتهم السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزين المعدل العالمي البالغ 49%.

وبالنظر إلى المستقبل، يستمر التفاؤل في الارتفاع، حيث أعرب 83% عن ثقتهم في إمكانات إيرادات مؤسساتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير مستوى الثقة العالمي البالغ 49%. ويأتي هذا على الرغم من الشكوك العالمية التي تشغل أذهان قادة الأعمال السعوديين، حيث يظل ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين (46%) على دراية تامة بالصراعات الجيوسياسية.

وبالنظر إلى الحجم الهائل للمشاريع الجاري تنفيذها في المملكة والإيجابية المحيطة بالإصلاحات والمبادرات الاقتصادية والمالية، ربما ليس من المستغرب أن يقول 74% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين إنهم من المرجح أن يزيدوا عدد موظفيهم، أي ما يقرب من ضعف نظرائهم العالميين (39 %).

وقال أكثر من نصف القادة الذين شملهم الاستطلاع (57%) إنهم سيزيدون أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من أن التضخم لا يزال يمثل تهديدا رئيسيا – وهو تداعيات محتملة للتوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وحول العالم.

عمليات الاستحواذ

عندما يتعلق الأمر بعمليات الاستحواذ، فإن الرؤساء التنفيذيين السعوديين، مثل بقية نظرائهم العالميين والإقليميين، كانوا حذرين، حيث أبلغ 34% فقط عن عملية استحواذ كبيرة (أكثر من 10% من أصولهم) في السنوات الثلاث الماضية. وتشير الشهية المعتدلة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في اتخاذ قرارات الصفقات، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض في أذهانهم.

وبينما يستكشف الرؤساء التنفيذيون في المملكة فرص النمو، أعربوا عن ضرورة التطور، حيث أشار 49% منهم إلى أن شركاتهم لن تكون قابلة للاستمرار خلال 10 سنوات إذا استمرت في مسارها الحالي، وهو ما يشبه المتوسط ​​العالمي البالغ 45%.

على مدى السنوات الخمس الماضية، قام أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية بتكوين شراكات استراتيجية، وقام 46% منهم بتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتبنى 43% تقنيات جديدة لضمان بقاء أعمالهم مرنة ومرنة.

وبالنظر إلى مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية الواعدة للحكومة السعودية في مجال الابتكار التكنولوجي، فإن الرؤساء التنفيذيين حريصون على تبني التقنيات الناشئة، مثل GenAI، كجزء من نمو أعمالهم. في الأشهر الـ12 المقبلة، قال أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (54%) إن GenAI ستعمل على تحسين جودة منتجات وخدمات شركاتهم، بينما في السنوات الثلاث المقبلة، أشار 66% إلى أن GenAI ستغير بشكل كبير عملية الإنشاء والتسليم والاستيلاء على القيمة.

لعبت الشراكات والتحالفات الاستراتيجية دورا حاسما في مساعدة المملكة على اجتياز تحول اقتصادي هائل. وقد أدى ذلك إلى رؤى جديدة، وتعميق الخبرات الإقليمية، وتعزيز الابتكارات التعاونية. وفي الفترة نفسها، أشار 54% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن اللوائح الحكومية و51% كشفوا عن عدم استقرار سلسلة التوريد كانت أهم العوامل التي غيرت كيفية إنشاء شركاتهم للقيمة وتسليمها والحصول عليها.

تبني التقنيات الناشئة

وأشار 71% من القادة في السعودية أيضًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتطلب GenAI من معظم القوى العاملة تطوير مهارات جديدة، وهي نسبة أكبر من المتوسط ​​العالمي البالغ 69%، بينما توقع 74% تأثيرا كبيرا على الميزة التنافسية لشركتهم في حياتهم.

وبالنظر إلى المستقبل، كشف الرؤساء التنفيذيون أن التغير التكنولوجي (60% مقابل 56% عالميا) وتفضيلات العملاء (69% مقابل 49% عالميًا) سيكونان من أهم العوامل التي ستحدد كيفية قيام شركاتهم بتحويل نماذج الأعمال بشكل كبير، في السنوات الثلاث المقبلة.

وافقت الغالبية العظمى من قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية (71٪) على أن GenAI ستزيد من كفاءتهم في العمل – أعلى من 59٪ من أقرانهم على مستوى العالم – في حين شعر عدد مماثل أنه سيزيد أيضا من كفاءة الموظفين بشكل كبير، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 64%.

وبالنظر إلى قدرة GenAI على إعادة تشكيل اقتصاديات الأعمال، أشار 66% من الرؤساء التنفيذيين في السعودية إلى أنها ستزيد الإيرادات، بينما قال أكثر من النصف (57%) إنها ستزيد الربحية في الأشهر الـ12 المقبلة.

المخاطر السيبرانية

على الرغم من الحرص على تبني التقنيات الناشئة، فإن الرؤساء التنفيذيين في المملكة يشعرون بالقلق إزاء المخاطر السيبرانية، حيث أشار 40% منهم إلى أنهم معرضون بشكل معتدل و20% معرضون بشكل كبير ومفرط لها خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

رأى أكثر من النصف (63%) من الرؤساء التنفيذيين أن GenAI ستزيد من مخاطر الأمن السيبراني في الأشهر الـ 12 المقبلة، بما يتماشى مع مشاعر أقرانهم العالميين (64%). كانت المخاوف المتعلقة بالاستثمارات السيبرانية في مقدمة اهتمامات 62% من المشاركين في رؤى الثقة الرقمية لعام 2024 – وجهة نظر المملكة العربية السعودية التي أعطت الأولوية لتحسين التكنولوجيا والاستثمارات الحالية لمعالجة التهديدات السيبرانية.

الاقتصاد الأخضر

وتشير النتائج التي توصل إليها الاستطلاع السنوي السابع والعشرين للرؤساء التنفيذيين إلى تجديد تصميم القادة الإقليميين، حيث اعتبر 15% (مقارنة بـ 12% على مستوى العالم) أن تغير المناخ يشكل مصدر قلق كبير. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم أعلى في السعودية، حيث يصل إلى 29%، مما يشير إلى التركيز القوي بشكل خاص على قضايا المناخ داخل المملكة.

وفي المنطقة، يقود الرؤساء التنفيذيون في المملكة هذه المهمة، حيث يحرص 60% منهم على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أعمالهم، وأكثر من نصفهم يبتكرون منتجات أو خدمات أو تقنيات جديدة صديقة للبيئة. وقام حوالي 43% منهم بدمج مخاطر المناخ في التخطيط المالي.

وفي الأشهر الـ12 الماضية، رفض ما يقرب من ثلاثة أرباع (74%) الرؤساء التنفيذيين قبول عوائد أقل على الاستثمارات الصديقة للمناخ، مما يشير إلى الحاجة إلى تحول في التركيز لتسريع المسار نحو صافي الصفر. كما سلط 32% من القادة السعوديين الضوء على التعقيدات التنظيمية، في حين أشار عدد مماثل إلى الافتقار إلى التقنيات الصديقة للبيئة في قطاعاتهم باعتبارها تحديات رئيسية.

أخيرًا، مع استعداد 26% فقط من القادة السعوديين لقبول عوائد أقل للاستثمارات الصديقة للمناخ، هناك حاجة ملحة للاستفادة من طاقة ريادة الأعمال في المملكة والاستثمار في المشاريع المناسبة لمعالجة أزمة المناخ مع تسريع المملكة لانتقالها إلى اقتصاد أخضر.