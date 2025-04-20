16 تريليون دولار.. العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في ثرواته الطبيعية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق يعد من أبرز الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في هذا المجال.

وأوضح أن ثروات العراق من المعادن الثمينة والفلزية وغيرها تقدر بحوالي 16 تريليون دولار على الأقل، وفقًا لتقديرات عالمية أولية.

تنوع الثروات الطبيعية في العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله إن العراق يتمتع بتنوع جغرافي غني بالموارد الطبيعية، ويعد الأول عالميًا من حيث كثافة الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع.

وأشار إلى أن هذه الموارد الطبيعية تتركز في منطقة حوض وادي الرافدين، التي تحتوي على معادن مدفونة تحت الأرض.

استثمار المعادن الاستراتيجية في العراق

ولفت المستشار المالي إلى أن العراق يولي أهمية كبيرة لاستثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم، والتي يمكن أن تحقق عوائد مالية تضاهي تلك الناتجة عن النفط.

وأكد صالح إن الثوريوم يعد بديلاً أنظف وأكثر أهمية في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم.

فوائد استثمار المعادن على الاقتصاد العراقي

أوضح صالح أن اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق يعتبر “خبراً استراتيجياً”، حيث قد يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن استثمار هذه المعادن يمكن أن يعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في رفع قيمة العملة الوطنية عبر الدخول في سلاسل القيمة المضافة.

مستقبل الاستثمار في العراق وصناعة الطاقة العالمية

أشار صالح إلى أن تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع لموارد الثوريوم واليورانيوم سيمهد الطريق نحو تنمية موارد غير نفطية.



وأضاف أن هذه الطفرة ستسهم في تحسين مكانة العراق الجيو-اقتصادية على الساحة العالمية، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين رفاهية المواطنين من خلال تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الدخل الوطني.

العراق كمركز مهم في سوق الطاقة العالمية

أوضح المستشار المالي أن العراق يتمتع بأهمية استراتيجية في سوق الطاقة العالمية بفضل معادن الثوريوم واليورانيوم.

وأكد أن وجود شركاء اقتصاديين كبار مثل الهند والصين والولايات المتحدة يعزز من مكانة العراق كداعم رئيسي لموارد الطاقة غير التقليدية، ما يجعله لاعبًا محوريًا في تأمين الطاقة الدولية.