توقعات كئيبة لعام 2034.. 2.6 تريليون دولار قيمة العجز الأمريكي

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، إنه من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة مع ارتفاع مدفوعات الفائدة ليشكل حصة تاريخية من الإنفاق الحكومي.

تظهر التوقعات الجديدة أن العجز الأمريكي يقفز من 1.6 تريليون دولار هذا العام إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2034، إلى جانب توقعات أقل كآبة قليلا بشأن الصحة المالية للبلاد مما كان مقدرا في السابق.

توقعات العجز الأمريكي

ستبلغ نسبة العجز الأمريكي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن تقفز نسبته إلى 6.1% في عام 2025، وهي نفس النسبة المتوقعة للعجز في عام 2034.

وفقا لموقع “أكسيوس”، يشير مكتب الميزانية في الكونغرس في توقعاته إلى أن العجز تجاوز هذه الحصة من الناتج المحلي الإجمالي فقط في فترات الأزمات الاقتصادية، وليس أثناء ازدهار الاقتصاد الأمريكي.

ويقول مكتب الميزانية في الكونغرس في توقعاته: “إن العجز الأولي في توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس كبير بشكل خاص بالنظر إلى معدلات البطالة المنخفضة نسبيا التي تتوقعها الوكالة”.

حصة دين المواطن الأمريكي تصل لأعلى مستوى

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع الدين المستحق على عامة الناس من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام إلى 116% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2034، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

يقول مكتب الميزانية في الكونغرس إن مدفوعات الفائدة على الديون تساهم بشكل كبير في العجز الأمريكي، حيث تعادل التكلفة المتضخمة ما يقرب من ثلاثة أرباع الزيادة في العجز على مدى السنوات العشر المقبلة.

تكلفة الفائدة تنشر لأول مرة

ابتداء من العام المقبل، ستشكل تكاليف الفائدة حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأي وقت مضى منذ عام 1940 على الأقل، حسبما يقول مكتب الميزانية في الكونغرس في توقعاته – وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مثل هذه البيانات.

في بيان، قال مدير مكتب الميزانية في الكونغرس، فيليب سواجل، إن المبلغ الذي يتم إنفاقه على تكاليف الفائدة يشبه في البداية الإنفاق التقديري، مثل ذلك الذي يتم إنفاقه على البرامج الدفاعية وغير الدفاعية.

ولكن بحلول نهاية الفترة، قال سواجل إن تكاليف الفائدة “أكبر بحوالي مرة ونصف من كل منها”.

عوامل ارتفاع العجز الأمريكي

وقال سواجل إن شيخوخة السكان والنمو المتوقع في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من العوامل الأخرى التي ستسهم في ارتفاع العجز الأمريكي.

ارتفاع مدفوعات الفائدة الحكومية هو في جزء منه أحد الآثار الجانبية لحملة بنك الاحتياطي الفيدرالي التاريخية لمحاربة التضخم، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لعقود من الزمن.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن المعدلات في السنوات المقبلة ستكون “أعلى بشكل عام” مما كان متوقعًا في السابق.

وتقول توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس: “تعكس هذه المعدلات المرتفعة في الغالب آثار النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في عام 2023، وفي السنوات اللاحقة، تكون المعدلات المرتفعة مدفوعة بزيادة الدخل الرأسمالي وانخفاض المدخرات الخاصة”.

أسباب توقعات العجز الأمريكي الأكثر تفاؤلا

تجدر الإشارة إلى أن العجز الأمريكي لعام 2024 أقل بمقدار 63 مليار دولار عما توقعه مكتب الميزانية في الكونغرس في الربيع الماضي، ومن ناحية أخرى، فإن العجز التراكمي في الميزانية على مدى العقد المقبل أقل أيضا مما كان متوقعا في البداية.

السبب الرئيسي لتوقعاتها الأكثر تفاؤلا قليلا، التشريعات الأخيرة التي حددت سقفا للإنفاق، والسبب الآخر وراء العجز الأقل، هو النمو الاقتصادي الأسرع، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون بفضل ارتفاع صافي الهجرة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس هو “دليل إضافي على القوة الاقتصادية وخفض العجز في عهد الرئيس جو بايدن”.

وجاء في البيان: “يستمر الاقتصاد في النمو بشكل أسرع من المتوقع مع استمرار انخفاض التضخم، في حين من المتوقع أن يكون العجز أقل على مدى العقد المقبل عما توقعه مكتب الميزانية في الكونغرس في آخر مرة”.