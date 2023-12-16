فريق التحرير by فريق التحرير

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العاهل السعودي يعزي الكويت وشعبها عبر حسابه الرسمي

صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل ستقام غدا بالمسجد الذي بناه على نفقته واعتاد الصلاة فيه.

فريق التحرير by فريق التحرير

نشر الحساب الرسمي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر منصة “إكس” تغريدة عزاء لدولة الكويت في أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد نعى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية اليوم السبت، قبل قليل عبر حسابه.

وقال الملك: “نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان”.

كما صدر توجيه لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، لإقامة صلاة الغائب غدا على الأمير الكويتي الراحل في المسجد الحرام والمسجد النبوي.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري أعلن أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل ستقام في التاسعة من صباح غد الأحد بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق .


وبين أن “الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقربائه فقط”.

يشار إلى أن المسجد الذي سيشيع منه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، “مسجد بلال بن رباح” بناه على نفقته واعتاد الصلاة فيه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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