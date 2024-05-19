أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم، بيانًا أعلن فيه أن العاهل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

ويأتي هذا القرار نتيجة معاناة الملك سلمان، بحسب البيان، من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء بعض الفحوصات الطبية لتحديد التشخيص الدقيق لحالته الصحية وللاطمئنان على صحته.

يذكر أن هذه الفحوصات الثانية خلال شهر، حيث أعلن الديوان الملكي في أواخر أبريل الماضي، دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشفى التخصصي في محافظة جدة غرب البلاد لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” حينها، بأن هذه الزيارة إلى المستشفى تأتي في إطار إجراء فحوصات دورية وروتينية للعاهل السعودي، لبضع ساعات فقط.