فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

العاهل السعودي يخضع لفحوصات طبية مجددًا والديوان الملكي يعلن السبب

يخضع العاهل السعودي اليوم لفحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وألم في المفاصل، وذلك للاطمئنان على صحته.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم، بيانًا أعلن فيه أن العاهل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

ويأتي هذا القرار نتيجة معاناة الملك سلمان، بحسب البيان، من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء بعض الفحوصات الطبية لتحديد التشخيص الدقيق لحالته الصحية وللاطمئنان على صحته.

يذكر أن هذه الفحوصات الثانية خلال شهر، حيث أعلن الديوان الملكي في أواخر أبريل الماضي، دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشفى التخصصي في محافظة جدة غرب البلاد لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” حينها، بأن هذه الزيارة إلى المستشفى تأتي في إطار إجراء فحوصات دورية وروتينية للعاهل السعودي، لبضع ساعات فقط.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...