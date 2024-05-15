أصدر اليوم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة من الأوامر الملكية التي تضمنت تعيينات جديدة وإعفاءات في مناصب حكومية بارزة.

من بين القرارات الملكية الهامة، جاءت إعفاءات في مناصب حكومية، حيث تم إعفاء عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري من منصب نائب وزير الحرس الوطني، بالإضافة إلى إعفاء الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز من منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.

من جهة أخرى، شهدت هذه الأوامر تعيينات مهمة، حيث تم تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز كمستشارة في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وكذلك تكليفها برئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

كما تم تعيين مازن بن تركي بن عبد الله السديري كمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ومن بين التعيينات الأخرى البارزة، تم تعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن كمستشار للملك بمرتبة وزير، بالإضافة إلى عدد من التعيينات الأخرى في مختلف القطاعات الحكومية.