حدث “غير عادي” يقود العالم نحو الاقتصاد الفضي.. ماذا فعلت الصين؟

أطلقت الصين خطة لما يسمى “الاقتصاد الفضي” تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، لتلبية احتياجات السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة ويحتاجون إلى خدمات تتراوح بين توصيل الوجبات إلى دور رعاية المسنين وخيارات الترفيه.

وسيشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في الصين نحو 30% من السكان خلال عقد من الزمن، وقد تصل قيمة الخطة التي أطلقتها الصين في نهاية المطاف إلى 4 تريليونات دولار، بحسب تقديرات وسائل الإعلام المحلية.

الاقتصاد الفضي.. ما هي تفاصيل خطة الصين؟

أصدر مجلس الدولة الصيني مبادئ توجيهية لتعزيز “الاقتصاد الفضي”، وتحدد وثيقة السياسة هذه، وهي الأولى في الصين التي تحمل اسم “الاقتصاد الفضي”، 26 إجراء عبر 4 مجالات رئيسية.

الوثيقة توضح التزام الصين بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة ونماذج الخدمة عالية الجودة في هذا القطاع، بهدف ضمان شيخوخة مرضية ومريحة لكبار السن.

ويعرف الاقتصاد الفضي بأنه جميع الأنشطة والمنتجات والخدمات الاقتصادية المصممة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. وهذا المفهوم مستمد من ما يسمى بسوق الفضة الذي ظهر في اليابان، وهي الدولة التي بها أعلى نسبة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ولإعطاء الأولوية لرفاهية كبار السن، تخطط الدولة لتوجيه شركات تقديم الطعام ومؤسسات رعاية المسنين في تقديم خدمات المساعدة في الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك توسع في خدمات مساعدة المسنين في المنزل وتطوير مرافق الخدمة المتكاملة داخل المجتمعات. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الدعم والرعاية المتاحة لكبار السن في مختلف البيئات.

ما هي الخدمات المقدمة لكبار السن؟

وفقا لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) تركز الإجراءات أيضا على تحسين الخدمات الصحية لكبار السن، بما في ذلك تعزيز أقسام طب الشيخوخة بشكل عام ومستشفيات الطب الصيني التقليدي، وتعزيز الجمع بين الرعاية الطبية والتمريض، فضلاً عن تحسين قدرات الرعاية والخدمات لكبار السن، وخاصة ذوي الإعاقة. .

وتجري الجهود حالياً لتعزيز الخدمات الثقافية والرياضية لكبار السن، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم. علاوة على ذلك، هناك تركيز على مواصلة تحسين خدمات رعاية المسنين في المناطق الريفية، حسبما يقول المبدأ التوجيهي.

ومن المقرر أن تعمل الصين على تعزيز تنمية التجمعات الصناعية من خلال التخطيط لإنشاء حوالي 10 مناطق صناعية تركز على الاقتصاد الفضي. ويتضمن الدليل الإرشادي أيضا رعاية الشركات الرائدة في هذا المجال وبدء تجارب تجريبية للتوحيد القياسي في المجالات المتعلقة بخدمات رعاية المسنين والتحولات الصديقة للشيخوخة.

وستعمل الصين على توسيع قنوات التوريد الاستهلاكية، وتشجيع منصات التجارة الإلكترونية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة على تنظيم مهرجانات تسوق ذات طابع خاص، وبالتالي دعم نمو اقتصاد الفضة.

ويسلط الدليل الإرشادي الضوء على تعزيز نماذج الأعمال الجديدة في مجال رعاية المسنين الذكية، مع التركيز على المنتجات المبتكرة لكبار السن، والرعاية الصحية الذكية المتقدمة، واستخدام التمريض الذكي وروبوتات الخدمة المنزلية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأجهزة المساعدة لإعادة التأهيل.

ويؤكد الدليل الإرشادي أيضا على أهمية تطوير صناعة مكافحة الشيخوخة، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحيوية لمكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر وتطوير أدوات الفحص المبكر. وهي تدعو إلى بناء بيئات خالية من العوائق، وتجديد المنازل الصديقة لكبار السن، والمشاريع التي تعزز محو الأمية الرقمية بين كبار السن.

تلتزم الصين بتلبية احتياجات الأراضي لمرافق رعاية المسنين وصناعات الاقتصاد الفضي، وتدعو إلى إعادة تطوير المواقع الحالية لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، يحث المبدأ التوجيهي المؤسسات المالية على زيادة الدعم لبناء هذه المرافق ومشاريع الاقتصاد الفضي ذات الصلة، مما يضمن الدعم القوي لهذه المبادرات.

ما هو الاقتصاد الفضي؟

في الاقتصاد الفضي، سيكون كبار السن هم محرك اقتصاد المستقبل، وسيكون الابتكار التكنولوجي أحد مفاتيح هذا النوع من الاقتصاد.

لا يزال الاقتصاد الفضي يواجه العديد من التحديات التي يتعين التغلب عليها اليوم حتى يصبح محركا حقيقيا للاقتصاد.

في أوروبا عام 2060، سوف يتجاوز عمر واحد من كل 3 سكان 65 عاما، وسوف تتبع بقية البلدان المتقدمة على هذا الكوكب اتجاها مماثلاً لزيادة متوسط العمر المتوقع وعكس الهرم السكاني. وبالتالي ستتغير أشكال الاستهلاك وسيصبح كبار السن هم المحرك لما يسمى بالاقتصاد الفضي.

وتشير إحصائيات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى أن العالم في عام 2020 يعيش في المتوسط 72.5 سنة، أي أكثر بنحو 20 سنة مما كان عليه في عام 1960، وأن إجمالي عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما سوف يتضاعف بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2000.

والنتيجة الرئيسية لزيادة طول العمر، إلى جانب الانخفاض العام في معدل المواليد في جميع أنحاء العالم، هي عكس الهرم السكاني. وهذا يعني أن هناك المزيد من كبار السن وعدد أقل من الشباب، وهو الأمر الذي تم التحقق منه في عام 2018 من خلال حدث غير عادي في ذلك العام، حيث تجاوز الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا الأطفال دون سن الخامسة لأول مرة في تاريخ البشرية، كما كشفت من قبل الأمم المتحدة.