الضمان الاجتماعي السعودي يدعو للاعتراض لمن كان غير مؤهل

دعا الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المواطنين الذين كانت نتيجة أهليتهم “غير مؤهل” إلى تقديم اعتراض رسمي.

وقال حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، عبر تغريدة في منصة إكس مساء أمس الأحد “ظهرت نتيجة الأهلية “غير مؤهل” وأردت تقديم اعتراض، لا تتردد في التوجه إلى قنوات الاعتراض المرفقة أو التواصل مع 19911 لمزيد من المعلومات”.

وأوضح الضمان الاجتماعي أنه يمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية عبر إحدى القنوات التالية:

– منصة الدعم والحماية الاجتماعية

– زيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

للاستفسار، يرجى الاتصال على الرقم 19911.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو خدمة الكترونية تتيح معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي.

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

