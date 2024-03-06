الصين تستهدف أهداف اقتصادية طموحة 2024 رغم الأزمات

وضعت الصين، أهداف اقتصادية طموحة، رغم الأزمات التى يعاني منها اقتصاد بكين، خلال السنوات القليلة الماضية.

وتستهدف الصين، نمو اقتصاد بكين في عام 2024 عند 5%، وسط معاناة الاقتصاد من أزمات سوق الإسكان، وانكماش الأسعار، حسبما أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء.

ويتوقع الخبراء، أن ينمو اقتصاد بكين هذا العام بنسبة 4.6% فقط (مثل العام الماضي)، ما يشكل ضغطا كبيرا على صناع القرار في الصين لتحقيق النمو المستهدف، وحل مشكلة الانكماش.

الصين تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية طموحة

وتسعى الصين إلى تحقيق أهداف اقتصادية طموحة للصين، وتعزيز الثقة في اقتصادها بعدما تراجعت بسبب التقلبات الاقتصادية الراهنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وأعلن لي تشيانغ، رئيس الوزراء الصيني، والرجل الثاني بعد الرئيس شي جين بينغ، عن هدف عجز الميزانية بما يتماشى مع أرقام العام الماضي، وسندات الحكومة المركزية الخاصة الجديدة، لكنه خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تعزيز الإنفاق بشكل أكبر للاقتصاد، وفق فايننشال تايمز.

وقال لي، أثناء تقديمه “تقرير الحكومة” إلى ما يقرب من 3000 مندوب، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب: “إن أساس التعافي المستمر، وتحسين اقتصاد بلادنا لا يزال غير متين، مع عدم كفاية الطلب، والقدرة الفائضة في بعض الصناعات، وضعف التوقعات المجتمعية، والعديد من المخاطر المتبقية”.

واحتل الرئيس شي جين بينغ، أقوى زعيم في الصين، منذ ماو تسي تونغ، مقعدا في وسط المنصة الواسعة بالقاعة، وشاهد بصمت خطاب لي الذي استمر ساعة، والذي تطرق إلى خطط لمعالجة ديون الحكومات المحلية المرتفعة، ودعم قطاع العقارات المتعثر.

استهداف معدلات اقتصادية متفائلة في 2024

وحدد لي، هدفا لعجز الميزانية يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن عن سندات حكومية مركزية خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون رنمينبي (138.9 مليار دولار)، تستخدمها بكين لتقديم دعم إضافي للاقتصاد.

وتوقع أن تخلق الصين، أكثر من 12 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية هذا العام، مستهدفة معدل بطالة يبلغ 5.5%، وتضخماً يبلغ 3%.

وتواجه البلاد انكماشًا مستمرًا، مع انخفاض أسعار المستهلكين بأسرع معدل سنوي منذ 15 عامًا في يناير الماضي.

وستزيد الميزانية العسكرية لبكين بنسبة 7.2%، بما يتوافق مع معدل الزيادة في العام الماضي.

توقعات المحللين لاقتصاد الصين 2024

وكانت الأهداف متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق، لكن المحللين حذروا من أن تحقيق هدف 2024 سيكون أصعب مما كان عليه في عام 2023، عندما كان النمو، الذي بلغ 5.2%، مستقرا بسبب التأثير الأساسي المنخفض خلال الوباء.

وقال محللون في آي إن جي: “سيكون الطريق أكثر صعوبة لتكرار النمو بنسبة 5% في عام 2024”.

وأوضحوا، أن الاستهلاك قاد التعافي العام الماضي، لكن ضعف ثقة المستهلك، وتأثير الثروة السلبي سيجعل من الصعب تكرار ذلك في عام 2024.

وكتب لاري هو، الخبير الاقتصادي في جامعة ماكواري، في مذكرة بحثية: “من الإيجابي أن يحدد صناع السياسات مثل هذا الهدف الطموح للنمو لإثبات موقفهم المؤيد للنمو”.

لكن الخبير الاقتصادي في جامعة ماكواري، قال إن الخطاب لم يقدم سوى القليل من “أدلة جديدة حول كيفية تحقيق الهدف”.

تباين الأسهم الصينية بعد الإعلان عن خطة الحكومة

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزيز للأسهم الصينية الكبيرة والسائلة بنسبة 2.6% يوم الثلاثاء.

وأغلق مؤشر سي إس آي 300 للشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن، اليوم مرتفعاً بنسبة 0.7%.

وستستخدم سندات الخزانة الخاصة البالغة تريليون رنمينبي، لتنفيذ “استراتيجيات وطنية كبرى، وبناء القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية”، وفق تصريحات لي.

وقالت بكين، إنها ستواصل إصدار السندات الخاصة في السنوات المقبلة، والتي لم يتم تضمينها في العجز الحكومي.

استخدام سندات الخزانة الخاصة

ووصف تيان شوان، العميد المساعد في كلية المالية التابعة لجامعة تسينغهوا، ومندوب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، السندات بأنها “إشارة مهمة للغاية للجهود المالية المركزية لدعم تنميتنا الاقتصادية عالية الجودة”.

وأشارت هوي شان، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك غولدمان ساكس، إلى أن المرة الأخيرة التي استخدمت فيها الصين سندات الخزانة الخاصة كانت في عام 2020، أثناء الوباء.

وأضافت:” وبالنسبة لي، هذه إشارة إلى أن الحكومة المركزية تتفهم التحدي”.

وأوضحت، أن بكين يمكنها دائمًا زيادة العجز الرئيسي في الميزانية، والذي لا يمثل سوى جزء صغير من الصورة، وقدرت أن “العجز المالي المتزايد” الذي يغطي نطاقًا أوسع من الإنفاق الحكومي كان أقرب إلى 11.9% العام الماضي.

كما وعد رئيس الوزراء بحصة أعلى قليلا لسندات الحكومات المحلية الخاصة بقيمة 3.9 تريليون رنمينبي، مقارنة بـ 3.8 تريليون رنمينبي في العام الماضي.

ووضع لي، خططا لزيادة التمويل الحكومي لأبحاث العلوم والتكنولوجيا بنسبة 10% عن العام الماضي “للتحرك بشكل أسرع لتعزيز الاعتماد على الذات” في مواجهة الجهود الأمريكية لإحباط صناعة أشباه الموصلات في الصين.