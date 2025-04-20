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الصين تدعو أمريكا لوقف الرسوم الجمركية وتؤكد استعدادها للرد

السفير الصيني في واشنطن قال إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد العالمي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الصين

دعا سفير الصين لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، الحكومة الأمريكية إلى العمل على إيجاد توافق مع بكين وتحقيق التعايش السلمي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي تصريحات أدلى بها خلال فعالية عامة في واشنطن، التي نُشرت تفاصيلها على موقع السفارة الصينية، شدد شيه على أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد العالمي.

وقارن سفير الصين لدى الولايات المتحدة الوضع الحالي بالكساد الكبير في عام 1930 عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية العالمية

استشهد السفير الصيني بمفاهيم من الطب الصيني التقليدي، حيث أكد على أهمية التوازن بين القوتين المتضادتين “اليين” و”اليانغ”.

وأوضح أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يجب أن تقوم على الانسجام والتفاهم، بدلاً من التصادم والمواجهات، كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية لن تكون في صالح أي من الطرفين.

التعايش السلمي بدلاً من التصادم

أضاف شيه أن “الأرض واسعة بما يكفي لاستيعاب كل من الصين والولايات المتحدة”، مُعرباً عن رغبة بلاده في التعاون مع واشنطن لتحقيق النجاح المشترك بدلاً من الوقوع في فخ الخسارة المتبادلة.

وأكد أن الرسوم الجمركية أدت إلى توقف كبير في التجارة بين البلدين، حيث فُرضت رسوماً جمركية تجاوزت 100% في بعض الأحيان على السلع المتبادلة.

ردود الفعل الصينية على الرسوم الجمركية الأمريكية

في هذا السياق، استنكرت أكبر رابطة لبناء السفن في الصين خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية على السفن المرتبطة بالصين.

وبينما تجري دول أخرى مثل اليابان وتايوان محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم تحديد أي محادثات رفيعة المستوى مع الصين حتى الآن.

موقف بكين من الرسوم الجمركية الأمريكية

وأكد السفير الصيني أن بلاده ترفض الحرب التجارية، لكنها سترد بحزم على أي دول تفرض عليها الرسوم الجمركية، وأشار إلى أنه رغم التوترات، لا تزال الصين مستعدة للحوار شريطة أن تُظهر الولايات المتحدة الاحترام والتفاهم المتبادل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...