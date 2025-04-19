هل تنهي الصين اعتمادها على الغاز الأميركي لصالح روسيا؟

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أوقفت بكين جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ أكثر من عشرة أسابيع، في خطوة قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على مستقبل التعاون الطاقي بين البلدين، وعلى مشاريع الطاقة الأميركية الكبرى.

توقف كامل منذ فبراير

وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، أظهرت بيانات الشحن عدم إرسال أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين البلدين منذ وصول ناقلة تحمل 69 ألف طن من الغاز إلى مقاطعة فوجيان الصينية في 6 فبراير، قادمة من ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم تسليم أي شحنة جديدة، حيث تم تحويل مسار سفينة ثانية كانت متجهة إلى الصين نحو بنغلاديش، بعد أن فشلت في الوصول قبل دخول تعرفة جمركية صينية جديدة حيز التنفيذ.

تصعيد في الرسوم الجمركية

فرضت الصين في 10 فبراير تعرفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، قبل أن ترفع النسبة لاحقًا إلى 49%، ما جعل من الصعب على الموردين الأميركيين دخول السوق الصينية التنافسية.

ويعد هذا الإجراء تصعيدًا إضافيًا يعزز القطيعة التجارية في قطاع الطاقة بين البلدين، ويعيد إلى الأذهان توقفًا مماثلًا لواردات الغاز الأميركي إلى الصين خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي استمر لأكثر من عام.

تحولات استراتيجية في سوق الطاقة

يرى مراقبون أن هذا التوقف قد يدفع الصين إلى تعميق تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا، وتواجه مشاريع البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والمكسيك تحديات جديدة، حيث كانت تراهن على السوق الصينية كمستهلك رئيسي.

انخفاض حاد في الواردات الصينية من الغاز الأمريكي

وتشير الأرقام إلى تراجع كبير في واردات الصين من الغاز الأميركي في السنوات الأخيرة. ففي عام 2024، لم تشكل واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة سوى 6% من إجمالي واردات الصين، مقارنة بنسبة 11% في عام 2021.

وفي المقابل، فضلت الشركات الصينية خلال العامين الماضيين إعادة تصدير الشحنات الأمريكية إلى أوروبا، للاستفادة من ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية عقب أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.