الصين تتغير الآن.. تحولات دراماتيكية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

يتغير الاقتصاد الصيني بشكل كبير، وسوف يشعر العالم بالتوابع المترتبة على تحوله الجذري في وقت قصير، فبعد عقود من النمو، وبناء البنية التحتية الضخمة، فإن قدرة الصين على إضافة المزيد من الإضافات آخذة في التضاؤل.

ونتيجة لذلك، يتباطأ الاقتصاد الصيني، وتنفجر الفقاعة العقارية في جميع أنحاء البلاد، وتتفاقم معدلات البطالة.

خريجو الجامعات والعاطلين عن العمل

من المتوقع أن يتخرج عدد قياسي من الطلاب من الجامعات الصينية هذا العام، يقدر عددهم بنحو 11.79 مليون طالب، وعند هذه النقطة سينضمون إلى جحافل الباحثين عن عمل، الذين ظل العديد منهم عاطلين عن العمل منذ بداية جائحة كوفيد 19 قبل 4 سنوات.

ونتيجة لكل هذه الاضطرابات الاقتصادية، سوف تتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك في البلاد بشكل كبير، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله، وتجارة الطاقة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ، والبيئة بشكل عام.

الصين تتغير الآن

وكما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الرائد عن توقعات الطاقة العالمية لعام 2023، فإن “الصين غيرت عالم الطاقة، ولكن الصين تتغير الآن”.

والسوق المحلية الصينية غير قادرة على استيعاب المزيد من التصنيع والبناء. “تمتلك البلاد بالفعل شبكة سكك حديدية عالية السرعة ذات مستوى عالمي، ويساوي نصيب الفرد من المساحة الأرضية السكنية الآن نظيره في اليابان، على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير”، كما جاء في أحدث تقرير لتوقعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

يشير هذا التشبع إلى انخفاض الطلب المستقبلي في العديد من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، والصلب.

الصين تتجه للتسعير المفترس

ومن ناحية أخرى، لا يتصرف المصنعون الصينيون بنفس الطريقة التي يتصرف بها المصنعون في بلدان السوق الحرة.. لأن مجرد انخفاض الطلب على منتج معين لا يعني أن بكين ستتوقف بالضرورة عن إنتاجه.

وهناك مخاوف متزايدة في الدوائر الدولية من أن بكين تفرط في إنتاج قائمة طويلة من العناصر، وسوف تثقل كاهلها قريبا بقدرة فائضة إجمالية لعدد كبير من المنتجات بالتزامن مع تقلص أنماط الاستهلاك المحلي.

“الصين تنتج الكثير من الأشياء – والدول الأخرى تشعر بالقلق”، هذا ما جاء في عنوان نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا.

ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في أن بكين سوف تحاول دفع وفرة من الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات إلى السوق العالمية بتخفيضات كبيرة، مما يؤدي إلى إغراق السوق، واستخدام التسعير المفترس.

التحول نحو القطاعات الخضراء والرقمية

ولكن في الوقت نفسه الذي تعمل فيه بكين على مضاعفة قدرتها التصنيعية في مواجهة هذا التغيير الاقتصادي الكبير، تحاول البلاد أيضا تحويل ناتجها الاقتصادي بعيدا عن اتجاهات التصنيع التي عفا عليها الزمن ونحو المزيد من القطاعات الخضراء والرقمية.

في حين أن سوق العمل في بقية البلاد تشعر بالضغط، فإن مستويات التوظيف في الأتمتة والطاقة الجديدة تتناقض بشكل صارخ مع الاقتصاد ككل حيث تستمر في النمو بوتيرة جيدة.

وفقًا للأرقام الصادرة عن Zhilian Zhaopin، وهي منصة توظيف عبر الإنترنت في الصين، ارتفعت الوظائف المنشورة في مجال الأتمتة الصناعية في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 7% على أساس سنوي، في حين نمت الوظائف الشاغرة في مجال الطاقة الجديدة بنسبة هائلة بلغت 36% على مدار العام.

وارتفع عدد وظائف مهندسي طاقة الرياح، ووظائف الإشراف الهندسي بنسبة 738% و322% على التوالي.

وذكر تقرير زيليان تشاوبين، أنه “في ظل توجيهات السياسة، فإن الطلب على الطاقة النظيفة – وخاصة عدد مشاريع طاقة الرياح – ينمو بسرعة، مما يتطلب المزيد من مهندسي طاقة الرياح للمشاركة في البحث والتطوير والتصميم والبناء والصيانة”.

هيمنة على قطاع الطاقة النظيفة العالمي

وتهيمن الصين بالفعل على قطاع الطاقة النظيفة العالمي، وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النمو السريع في المدى القريب.

ويتسبب هذا في مشاكل للمنافسة العالمية، حيث بدأت الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للطاقة، وخاصة الولايات المتحدة، في استثمار القليل للغاية، وبعد فوات الأوان، في بناء قدراتها في مجال الطاقة الخضراء.

لقد ظلت بكين تتفوق على منافسيها لسنوات حتى الآن – ففي العام الماضي تضاعف مستوى إنفاق الولايات المتحدة على الطاقة النظيفة 4 مرات – ولديها سلاسل إمداد للطاقة النظيفة راسخة في جميع أنحاء العالم.

وتتمتع أيضا باحتكارات شبه احتكارية على عدد من نقاط سلسلة التوريد الرئيسية. وتنتج الصين ما يقرب من 80% من الألواح الشمسية في العالم، و60% من السيارات الكهربائية، وأكثر من 80% من بطاريات السيارات الكهربائية. كما أنها تنتج 60% وتعالج ما يقرب من 90% من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وهي مكونات أساسية للبنية التحتية للطاقة النظيفة بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية الكهروضوئية.

ومن الواضح، وفقا لإعلانات الوظائف في البلاد، أن بكين بدأت للتو، وفي حين أن حجم هيمنتهم في هذا القطاع له عيوب جيوسياسية خطيرة ومخيفة، إلا أنه يبعث على الأمل للغاية بالنسبة لاتجاهات المناخ العالمية.

في حين أن سيطرة الصين على سلاسل توريد الطاقة النظيفة لا تحظى بشعبية في الغرب، ولسبب وجيه، فإنها ترتبط بمكونات الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في وقت تشتد الحاجة إليها.

علاوة على ذلك، تشير نقطة التشبع في السوق المحلية إلى وجود اتجاه تنازلي في الطلب النهم الشهير على الطاقة في البلاد، وخاصة بالنسبة للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها مثل صناعة الصلب.

ونتيجة لهذا فإن استهلاك الصين من الوقود الأحفوري سوف يستقر ثم يبدأ في التناقص التدريجي في حين تستمر قدرتها على الطاقة النظيفة في النمو.