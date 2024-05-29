قدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عرضاً ربعياً بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024. تضمن العرض تحليلاً لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

وأكد العرض على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6%، وهو ما يعد أقل من المعدل المستهدف عالمياً. كما تطرق العرض إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية”واس”.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن التقدم المحرز في تأسيس شركة الصحة القابضة وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني.

يُعد هذا المشروع من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول لوزارة الصحة. تضمن العرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة. وأوضح العرض أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية اكتملت بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023، مما انعكس إيجابياً على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

استعرض المجلس أيضاً العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية المملكة العربية السعودية (2030) لعام 2023.

اشتمل التقرير على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها. أشار العرض إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

كما أكد على مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة (2030)، مما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاث: “مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح.