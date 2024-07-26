الصادرات السعودية غير النفطية تسجل قفزة قياسية وتدعم الميزان التجاري

حققت الصادرات السعودية غير النفطية إنجازاً جديداً خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى لها في عامين متتاليين.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 28.89 مليار ريال، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع الكبير النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ونجاح الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

فائض تجاري قياسي

وعزز هذا النمو القوي من الميزان التجاري السعودي، حيث سجل فائضاً بلغ 34.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عن التجارة الدولية. ويعتبر هذا الفائض الأعلى منذ سنوات، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستقراره،

ووفقًا للبيانات، شهدت الصادرات السلعية في شهر مايو ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية بنسبة 26.9%. وبلغت قيمة إعادة التصدير أعلى مستوى لها منذ 64 شهراً، مسجلة 10.2 مليار ريال.

وسجل الميزان التجاري السعودي في أبريل الماضي فائضًا قيمته حوالي 42 مليار ريال، مما يشير إلى تراجع طفيف بنسبة 0.5% مقارنة نفس الشهر من العام الماضي. الجدير بالذكر أن هذا التراجع هو الأقل منذ أكتوبر 2022، وفقًا لبلومبرغ.

مساهمة غير مسبوقة للأنشطة غير النفطية

وفي مؤشر على نجاح جهود تنويع الاقتصاد، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة قياسية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، حيث بلغت نسبتها 50%. وهذا يعني أن نصف النمو الاقتصادي للسعودية أصبح مدفوعاً بقطاعات غير مرتبطة بالنفط.