فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار مصرالسلعزراعة

2.9 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية في النصف الأول

تمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الصادرات الزراعية

أعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، عن إنجاز هام لقطاع الزراعة، حيث وصلت الصادرات الزراعية المصرية في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليون طن، محققة قيمة نقدية قدرها 2.9 مليار دولار.

تمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الصادرات الزراعية

وأكد وزير الزراعة المصري، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود حكومية مكثفة لدعم منظومة الصادرات الزراعية، تماشيا مع توجيهات الرئيس المصري ببلوغ 100 مليار دولار من الصادرات المصرية من جميع القطاعات بحلول عام 2030.

ووفقا لوزارة الزراعة المصرية، فإن المنتج الزراعي المصري يصل إلى أكثر من 160 دولة بما يزيد عن 350 سلعة زراعية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...