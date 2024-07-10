2.9 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية في النصف الأول

أعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، عن إنجاز هام لقطاع الزراعة، حيث وصلت الصادرات الزراعية المصرية في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليون طن، محققة قيمة نقدية قدرها 2.9 مليار دولار.

تمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد وزير الزراعة المصري، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود حكومية مكثفة لدعم منظومة الصادرات الزراعية، تماشيا مع توجيهات الرئيس المصري ببلوغ 100 مليار دولار من الصادرات المصرية من جميع القطاعات بحلول عام 2030.

ووفقا لوزارة الزراعة المصرية، فإن المنتج الزراعي المصري يصل إلى أكثر من 160 دولة بما يزيد عن 350 سلعة زراعية.