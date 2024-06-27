وافق مجلس الشورى، اليوم الخميس، على مشروع قانون “ضريبة الدخل على الأفراد” المحال إليه للدراسة. وتم إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، وفقًا للمادة (49) من قانون مجلس عُمان.

تفاصيل الجلسة

عقدت الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) برئاسة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس. استهلت الجلسة بكلمة رئيس المجلس، استعرض فيها بنود الجلسة أمام الأعضاء.

تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية

قدّم أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها، تقرير اللجنة حول مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد.

استعرض الشرقي جهود اللجنة في دراسة المشروع، مشيرًا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات والاستضافات مع الجهات الحكومية والأكاديميين لتبادل وجهات النظر والملاحظات حول مواد المشروع ومدى ملاءمتها للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان ومستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى الكلف الاقتصادية والآثار الاجتماعية غير المباشرة في حال إقرار المشروع.

أهداف المشروع

يهدف مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، حيث تُعد الضرائب ركيزة أساسية من ركائز دخل الدول عالميًا.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى إعادة توزيع الثروات بين الشرائح المختلفة للمجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتقبل المجتمع للسياسات المالية المتبعة.

كما يعزز القانون قدرة الدولة على تمويل جزء من تكاليف قانون الحماية الاجتماعية، ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي من ضريبة الدخل على الشركات.