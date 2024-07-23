ذكرت تقارير صحفية أن الشهر القادم سيشهد لقاء الأسد بأردوغان في موسكو، ونقلت رويترز عن الكرملين إن روسيا ترغب في أن تحسن تركيا وسوريا علاقاتهما، وذلك ردا على سؤال اليوم الثلاثاء عن تقرير لصحيفة تركية ذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو. ونقلت صحيفة الصباح اليومية التركية عن مصدر مطلع لم تذكره بالاسم قوله إن مثل هذا الاجتماع ربما يعقد في أغسطس آب وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون وسيطا في المحادثات. وقال الأسد في وقت سابق من الشهر الحالي إنه سيجتمع مع أردوغان إذا تمكن البلدان من التركيز على القضايا الأساسية المتمثلة في دعم أنقرة “للإرهاب” وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مرتقب بين أردوغان والأسد في العاصمة الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “مسألة تيسير إجراء اتصالات بعينها، بين ممثلين أتراك وسوريين على مختلف المستويات، مدرجة بالفعل على جدول الأعمال”. وأضاف “الكثير من الدول، وقطعا روسيا التي تلعب دورا مهما في المنطقة، مهتمة بمساعدة البلدين على إقامة العلاقات. هذا مهم جدا للمنطقة بأسرها”. ولم يؤكد بيسكوف عقد اجتماع في موسكو لكنه قال إن ليس بوسعه تقديم المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت الحالي.