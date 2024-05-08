السيولة في الاقتصاد السعودي تصل لأعلى مستوى لها في تاريخها

واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي تحقيق نمو قوي، حيث وصلت إلى ذروتها بنهاية شهر مارس 2024، حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.

بلغت مستويات السيولة بمختلف أنواعها 2,823,745 مليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8.3%، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال مقارنة بنهاية مارس 2023 التي بلغت 2,608,319 مليون ريال.

ووفقًا لما نشرته وكالةالأنباء السعودية، شهدت مستويات السيولة نمواً شهرياً بنسبة 2.5%، مسجلة زيادة بلغت حوالي 67,553 مليون ريال، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، الذي بلغ فيه مستوى السيولة 2,756,193 مليون ريال.

تفاصيل أنواع السيولة:

الودائع تحت الطلب: تمثل أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة تقدر بحوالي 49.8%.

وصلت قيمتها إلى 1,407,114 مليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 52,722 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9%.

شهدت زيادة شهرية بنسبة 4.4%. الودائع الزمنية والادخارية: تمثل ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة حوالي 29.9%.

وصلت قيمتها إلى 843,248 مليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت 144 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7%.

سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.6%. النقد المتداول خارج المصارف: ساهمت بنسبة حوالي 8.1% من إجمالي عرض النقود.

بلغت قيمتها 227,491 مليار ريال، وسجلت نمواً سنوياً بأكثر من 19,938 مليار ريال بنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%.

شهدت زيادة شهرية بنسبة 4.4%. الودائع الأخرى شبه النقدية: تشكل نحو 12.2% من إجمالي السيولة.

وصلت قيمتها إلى 345,892 مليار ريال.

وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

السيولة في الاقتصاد السعودي تواصل نموها لتبلغ أعلى قمة في تاريخها بأكثر من 2,823 تريليون ريال بنهاية مارس 2024.https://t.co/wphlLzdDDY#واس_اقتصادي pic.twitter.com/64eqDThkps — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) May 8, 2024