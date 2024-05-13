السيارات الكهربائية الأمريكية تقترب من نهاية رحلتها في الصين

يشهد مُصنعو السيارات الكهربائية الأمريكيون، والعالميون منافسة قاسية في السوق الصينية، حيث يتفوق المُصنعون المحليون بوضوح في قطاع السيارات الكهربائية من حيث الجودة والسعر.

ونتيجة لهذا التفوق، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية، في الصين بشكل كبير، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، مما يُنذر بخروج شركات مثل فورد، وجنرال موتورز، من السوق الصينية بشكل دائم في غضون 5 سنوات، وفقًا لتوقعات الخبراء.

أسباب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية

لقد قفزت الشركات الصينية، الممتلئة بالاستثمارات والإعانات الحكومية إلى المنافسة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية وبرمجياتها، بينما انخفضت مبيعات شركات صناعة السيارات الأمريكية بشكل كبير منذ ذروتها قبل بضع سنوات.

قال مايكل دون، من شركة “دون إنسايتس”، الذي يدرس الأسواق في الصين ودول آسيوية أخرى منذ ما يقرب من 30 عاما: ” لا أريد أن أبدو دراماتيكيا أكثر من اللازم”.. ” أريد فقط أن أكون واقعياً عندما أقول ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة إن فورد، جي إم، هيونداي، كيا، نيسان، على الأرجح سيكونوا خارج الصين.. حيث إنهم لم يعودوا قادرين على المنافسة مع الصينيين”، وفق “سي إن بي سي”.

انخفاض كبير بمبيعات جنرال موتورز في الصين

وانخفضت مبيعات جنرال موتورز، في الصين، بما في ذلك مبيعات المشاريع المشتركة التي تحتفظ بها في بكين، من 4 ملايين سيارة في عام 2017 إلى 2.1 مليون في عام 2023.

انخفض دخل الأسهم للشركات الأمريكية من السوق الصيني – وهو مقياس جنرال موتورز لمقدار أرباحها في ثاني أكبر سوق لها – بنسبة 34٪ لهذا العام إلى 446 مليون دولار، بما في ذلك انخفاض بنسبة 54٪ على أساس سنوي خلال الربع الرابع فقط.

أسباب تفوق شركات صناعة السيارات الصينية

وساهمت عدة عوامل في تراجع شركات صناعة السيارات الأمريكية في الصين.

اكتسبت شركات صناعة السيارات الصينية خبرات قيمة من نظيراتها الأجنبية، حيث كانت تتطلب الشراكة معها لفترات طويلة للعمل في هذا القطاع.

وفي وقت لاحق، اشترت تلك الشركات الصينية الناجحة علامات تجارية أجنبية، بما في ذلك العلامات التجارية البريطانية إم جي، ولوتس، وفولفو السويدية.

كما أن أسماء مقرها الصين، ومنها “BYD“، والتي فيها بيركشاير هاثاواي تمتلك حصة – شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الاستثمار الخارجي.

متى تنافس الشركات صناعة السيارات الأمريكية في الصين؟

وتغيرت السوق الصينية بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، حيث أصبحت فكرة السيارة كجهاز حاسوب، أو هاتف ذكي شائعة، ومتبناة في البلاد، كما أن من بين الوافدين الجدد شركتي صناعة الهواتف المحمولة Xiaomi وHuawei.

“ولهذا السبب بالتحديد لا ينبغي لشركات صناعة السيارات الأمريكية أن تتخلى عن الصين على الرغم من انتكاسات مبيعات الشركات الأمريكية”، وفقًا لبيل روسو، المدير التنفيذي السابق لشركة كرايسلر الذي يدير شركة أوتو موبيليتي، وهي شركة استشارية في شنغهاي.

وأكد أن هذه التغيرات التي طرأت في السنوات الأخيرة هي فرصة لمحاولة البقاء، مشيرًا إلى أن عدم المنافسة في السوق الصينية يمثل تحديًا كبيرًا، وتساءل: “ماذا ستفعل إذا لم تكن قادرًا على المنافسة في الصين؟ كيف ستتعلم كيفية التنافس معهم؟ لم تبذل حتى محاولة”.

هل الحل هو فرض رسوم إغراق على السيارات الصينية؟

ومن المتوقع أن ترفع إدارة بايدن الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100% يوم الثلاثاء.

كما تحقق المفوضية الأوروبية، في واردات السيارات الكهربائية من الصين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع الرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة.

وفي الصين، تتمتع صناعة السيارات الكهربائية بقدرة تنافسية عالية، وتستمر في إظهار نمو قوي، مع ارتفاع المبيعات بأكثر من 30% في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وفي النصف الأول من شهر أبريل، تسللت مبيعات السيارات الكهربائية النقية والهجينة إلى أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في الصين للمرة الأولى، مما يسلط الضوء على تراجع صناعة إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وتعريفات إدارة بايدن المرتقبة يوم الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد داخل الإدارة من أن جهود الرئيس الأمريكي لبدء التصنيع المحلي لمنتجات الطاقة النظيفة يمكن أن تقوضها الصين، التي تغمر الأسواق العالمية بألواح شمسية، وبطاريات، وسيارات كهربائية، ومنتجات أخرى رخيصة الثمن.

ويتطلع الرئيس إلى زيادة الضغط على الصين وإظهار استعداده لحماية التصنيع الأمريكي قبل مواجهته ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.