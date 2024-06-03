تنبيه مهم للمسافرين السعوديين إلى إيطاليا حاملي”الشنغن”

أصدرت السفارة السعودية في إيطاليا تنويهاً هاماً للمواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا خلال الأيام المقبلة.



وأوضحت السفارة أن وزارة الداخلية الإيطالية قد قامت بتعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنغن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو 2021، وذلك نظراً لانعقاد قمة مجموعة السبع (G7).



وبناءً على ذلك، يتوجب على جميع المسافرين القادمين إلى إيطاليا خلال هذه الفترة المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك لضمان استيفاء جميع الاشتراطات القانونية المتعلقة بالدخول إلى البلاد.



السفارة أهابت عبر حسابها الرسمي على منصة”إكس”، بجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا خلال هذه المدة؛ بمتابعة الإرشادات الرسمية المعلنة من السلطات الإيطالية، والتواصل مع السفارة في حال وجود أي استفسارات أو استشارات إضافية.



وتعتبر السفارة هذا التوجيه الإرشادي خطوة ضرورية لتيسير وتسهيل سفر المواطنين السعوديين إلى إيطاليا خلال هذه الفترة الحساسة، وذلك بما يحقق السلامة والأمان للجميع.



وتعرف مجموعة G7، بأنها تجمع دولي يضم سبع دول صناعية رئيسية في العالم، تأسست في عام 1975 لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك. تتألف من كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتُعتبر أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.