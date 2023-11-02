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السعودية.. 258.5 مليار ريال إيرادات الميزانية في الربع الثالث

سجلت ميزانية السعودية إيرادات بـ 258.5 مليار ريال مقابل مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال في الربع الثالث من 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
دار الأركان

كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن ميزانية المملكة سجلت إجمالي إيرادات بلغ نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال.

وبحسب التقرير فإن الإيرادات غير النفطية في السعودية ارتفعت بنسبة 53% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

السعودية

تراجع الإيرادات غير النفطية في السعودية

وأظهر أن الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 14% إلى نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إيرادات نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات في ميزانية السعودية بنسبة 2% إلى نحو 294.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

السعودية

854.3 مليار ريال في 9 أشهر

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من 2023، بلغ إجمالي الإيرادات نحو854.3 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات نحو 898 مليار ريال، لتسجل الميزانية عجزاً نحو 43.9 مليار ريال خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل نحو 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في التسعة أشهر من 2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.

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وارتفع إجمالي المصروفات في التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 12% إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...