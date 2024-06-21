السعودية تتصدر الأسواق الناشئة في إصدار السندات بـ 33.2 مليار دولار

برزت المملكة العربية السعودية، كأكبر مصدر للسندات الدولية بين الأسواق الناشئة، متجاوزة الصين بمبيعات سندات بقيمة 33.2 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لتقرير جديد.

وهذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي تبتعد فيها الصين، عن المركز الأول، وذلك بفضل نمو مبيعات السندات السعودية بنسبة 8% هذا العام، حسب بلومبرغ.

أسباب زيادة إصدار السعودية للسندات الدولية

وتعود وتيرة الاقتراض القياسية في المملكة، إلى زيادة الدعم من مستثمري الديون العالمية لخطة “رؤية المملكة 2030″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول نهاية العقد.

وفي المقابل، يشهد المقترضون الصينيون تحولا كبيرا في استراتيجياتهم التمويلية، كما أدى ارتفاع الطلب على السندات بالعملة المحلية إلى تباطؤ إصدار الصين للسندات الدولية إلى واحد من أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.

المعنويات تجاه سندات المملكة صحية للغاية

وقال أبوستولوس بانتيس، العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في “يونيون بانكير بريفي”:” المعنويات تجاه سندات السعودية صحية للغاية”.

وأضاف: “ليس من المفاجئ أن تصبح المملكة، أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظراً لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة”.

شهادة ثقة في رؤية المملكة 2030

ويعتبر صعود المملكة، ظاهرة ملحوظا بشكل خاص نظرا لاقتصادها الأصغر نسبيا مقارنة بالصين.

ومع أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لا يتجاوز 1/16 من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الصين، فإن قدرة المملكة على جذب استثمارات دولية الكبيرة، هي شهادة على الثقة المتزايدة في اصلاحاتها الاقتصادية ورؤيتها الاستراتيجية.

ويعكس الارتفاع الكبير في إصدار السندات في الأسواق الناشئة اتجاها أوسع لانخفاض تكاليف الاقتراض، وشهية قوية لتحقيق عوائد أعلى بين المستثمرين العالميين.

وتعمل هذه البيئة المواتية على تمكين دول مثل المملكة، من تأمين التمويل للمشاريع الطموحة التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاتصال العالمي.

المملكة تسعى للبحث عن مصادر تمويل بديلة

وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى تعزيز إصدار السندات، تسعى المملكة بنشاط إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لمعالجة العجز المالي المتوقع بحوالي 21 مليار دولار هذا العام.

وتتوقع المملكة أن يصل إجمالي أنشطتها التمويلية لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع مبادرات رؤية 2030.

ويعود التحول الكبير في المملكة، نحو سوق السندات جزئياً إلى الاستجابة للنقص في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقييد عائدات النفط بسبب تخفيضات العرض.