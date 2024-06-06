صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام

قفز حجم الصادرات التركية، إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 150% خلال العام الماضي لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بعام 2022.

وكشفت بيانات جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد” الخميس، عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين السعودية، وتركيا إلى 6.8 مليارات دولار خلال العام الماضي.

السعودية وتركيا يستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

وكشف رئيس مجلس إدارة “توسياد” أورهان طوران، أن الطفرة التي تحققت في التجارة البينية بين الرياض، وأنقرة خلال العام الماضي، جاءت بدعم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين.

ويسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بين أنقرة، والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد، وفق تصريحات مسؤولين أتراك.

فرص مساهمة القطاع الخاص التركي في تنفيذ رؤية المملكة 2030

وقال أورهان طوران، بعد زيارة وفد منها إلى المملكة، أن وفد الجمعية عقد اجتماعات مثمرة وشاملة للغاية مع الوزارات، ورجال الأعمال وغرف التجارة في المملكة.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Suudi Arabistan'da 3 gün süren temaslarda bulundu.



Temaslar kapsamında Bakanlıklar, iş dünyası, ticaret odaları ve Suudi Arabistan'ın önde gelen aileleri ile biraraya gelinerek Suudi Arabistan’ın 2030… pic.twitter.com/edQkjre5Wx — TÜSİAD (@TUSIAD) June 6, 2024

وأكد، أن الزيارة الأولى للجمعية إلى الرياض، كانت مفيدة للغاية لفهم الفرص والحوافز الاستثمارية التي توفرها المشاريع التي بدأتها المملكة في إطار “رؤية 2030”.

وأضاف طوران، أن القطاع الخاص التركي يمكن أن يقدم مساهمات كبيرة في تنفيذ مشاريع المملكة في إطار “رؤية 2030“.

وأكد، أن هناك فرصا مهمة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعميق التعاون الاقتصادي بين تركيا، والمملكة خلال الفترة القادمة.