فريق التحرير by فريق التحرير

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صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام

حجم التبادل التجاري بين السعودية، وتركيا، يرتفع إلى 6.8 مليارات دولار خلال العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام
صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام

قفز حجم الصادرات التركية، إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 150% خلال العام الماضي لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بعام 2022.

وكشفت بيانات جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد” الخميس، عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين السعودية، وتركيا إلى 6.8 مليارات دولار خلال العام الماضي.

السعودية وتركيا يستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام

وكشف رئيس مجلس إدارة “توسياد” أورهان طوران، أن الطفرة التي تحققت في التجارة البينية بين الرياض، وأنقرة خلال العام الماضي، جاءت بدعم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين.

ويسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بين أنقرة، والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد، وفق تصريحات مسؤولين أتراك.

فرص مساهمة القطاع الخاص التركي في تنفيذ رؤية المملكة 2030

صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام

وقال أورهان طوران، بعد زيارة وفد منها إلى المملكة، أن وفد الجمعية عقد اجتماعات مثمرة وشاملة للغاية مع الوزارات، ورجال الأعمال وغرف التجارة في المملكة.

وأكد، أن الزيارة الأولى للجمعية إلى الرياض، كانت مفيدة للغاية لفهم الفرص والحوافز الاستثمارية التي توفرها المشاريع التي بدأتها المملكة في إطار “رؤية 2030”.

صادرات تركيا إلى السعودية تقفز 150% خلال عام

وأضاف طوران، أن القطاع الخاص التركي يمكن أن يقدم مساهمات كبيرة في تنفيذ مشاريع المملكة في إطار “رؤية 2030“.

وأكد، أن هناك فرصا مهمة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعميق التعاون الاقتصادي بين تركيا، والمملكة خلال الفترة القادمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...