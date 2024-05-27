السعودية.. خطط مرنة لدعم الاقتصاد غير النفطي

تتطلع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى تعزيز النمو في قطاعها غير النفطي.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الضخمة في إطار خطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط قد يكون خطوة حكيمة.

وتحدث الوزير في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، نقلته وكالة بلومبرغ: “إذا لم تسمح لاقتصادك بمواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث في الأساس هو أنك ستستورد المزيد”.

المزيد من الوقت

وقال الجدعان إن المملكة يجب أن تحرص على عدم الوصول إلى النقطة التي يصل فيها الاقتصاد إلى حدود قدرته على تلبية الطلب من الحكومة والأفراد.

وفقا لتقرير “OIl price”، تؤدي هذه النقطة، التي يشار إليها عادة باسم الاقتصاد المحموم، إلى ارتفاع معدلات التضخم والتسرب، أحد الأمثلة على التسرب هو الكميات الكبيرة من السلع المستوردة لأنها تنقل الدخل المكتسب في بلد ما إلى بلد آخر.

وأشار الجدعان إلى أنه إذا لم تسمح المملكة العربية السعودية لاقتصادها بمواكبة مشاريعها الاستثمارية الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فقد ينتهي بها الأمر إلى افتقارها إلى القدرة التصنيعية وغيرها من القدرات لدعم خططها.

وقال في منتدى قطر الاقتصادي: “لذا فإن منحها المزيد من الوقت هو أمر حكيم بالفعل”.

وأضاف الوزير: “ليس التمويل هو العائق في الواقع، إنه في الواقع التسرب الاقتصادي.”

مشاريع رؤية السعودية 2030

بدأت المملكة في إعطاء الأولوية لبعض المشاريع التي تشكل جزءا من خطة رؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقال الوزير الجدعان في ديسمبر الماضي، إن المملكة تحتاج إلى مزيد من الوقت “لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية”.

وتحدث لبلومبرج في ذلك الوقت: “إن تمديد بعض المشاريع سيخدم الاقتصاد”.

وأضاف الجدعان: “هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030”.

وتبدي المملكة العربية السعودية حالة من التفاؤل والثقة بإمكانية تحقيق خطة رؤية 2030 لتنمية اقتصادها غير النفطي من خلال السياحة والتكنولوجيا.

وأكد الجدعان في المنتدى الذي عقد في قطر إن المملكة شهدت نموا مطردا في قطاعها غير النفطي في السنوات الأخيرة، مع زيادة الدخل من الأنشطة غير النفطية.

وأضاف أن هذا الدخل المتزايد، إلى جانب التوقعات المحافظة بشأن عائدات النفط، سيساعد المملكة العربية السعودية في خطط تمويل العديد من المشاريع المستقبلية لرؤية 2030.

وأشار الوزير: “نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا، وبالتالي خططنا حول كيفية تغطية عائدات النفط لتلك النفقات”.

نما القطاع غير النفطي والأنشطة الحكومية في الربع الأول من عام 2024، لكن انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، حيث حدد السعوديون إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.