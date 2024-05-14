قفزة بالتبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا.. 79 مليار إسترليني

حقق التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، قفزة بأكثر من 30% خلال الفترة من 2018 إلى 2023 متجاوزة 79 مليار جنيه إسترليني.

وكشف وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال افتتاح مؤتمر “معا لمستقبل أفضل” الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل في عدة قطاعات واعدة.

وأضاف القصبي، أن الشراكة بين السعودية، وبريطانيا أثمرت إطلاق 60 مبادرة في 13 قطاعًا اقتصاديًا.

1139 مستثمرًا بريطانيا يعملون في السعودية

ويستفيد نحو 1139 مستثمرًا بريطانيًا يعملون في المملكة حاليا، من التسهيلات التي حققتها الإصلاحات الاقتصادية، والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية، وفق تصريحات القصبي.

وتشير أحدث البيانات السعودية الرسمية، إلى أن المملكة المتحدة (بريطانيا)، تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية.

1500 مشارك في مؤتمر “معا لمستقبل أفضل”

ويوم الثلاثاء، انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر “معا لمستقبل أفضل”، بحضور نحو 1500 مشارك من الجانبين السعودي والبريطاني، تقدمهم أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني، وعددا من الوزراء السعوديين، والبريطانيين.

وأكد أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أن الهدف من الشراكة السعودية، البريطانية، هو تعزيز التطوير، وتحقيق الازدهار، والتكيف مع التحديات، والتغيرات.

وأشار إلى مشاركة وفد بريطاني يتجاوز عدده 450 مشاركًا، يمثل كلًا من القطاع الحكومي والخاص، في أعمال المؤتمر.

وأوضح، أن هذا الوفد يعد الأكبر من نوعه من الجانب البريطاني، ويشارك في مؤتمر اقتصادي خارج إطار المملكة المتحدة.

ويعقد المؤتمر لمدة يومين بالرياض، وسط حضور 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وسيشهد عقد 20 اجتماعًا وزاريًا ثنائيًا، وتشمل أعماله مشاركة 130 متحدثًا في 50 جلسة حوارية، و10 ورش عمل.

شركات بريطانية كبرى تختار السعودية

وفي إحدى جلسات المؤتمر، أشار وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها شركات بريطانية كبرى بنسبة 52%، ما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة وأن السوق السعودي أصبح من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024.