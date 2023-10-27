فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 1 تريليون دولار

تقلب أسعار النفط، وزيادة الإنفاق هذا العام أدت إلى توقعات مالية مميزة في السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

سجل الاقتصاد السعودي نموا قويا في عام 2023، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1 تريليون دولار. ويأتي هذا النمو في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في السعودية وتقليل اعتماده على النفط. وفقا تقرير شركة بي دبليو سي الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى النتائج التي أحدثت تفوقاً كبيراً في السعودية، مثل مشاركة المرأة في العمل وملكية المنازل، في حين أن هناك مجالا لمزيد من التطوير في مجالات أخرى.

وألقى التقرير الضوء على المجالات التي تحتاج إلى التركيز مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة الدينية، متوقعاً أنهما سيتحسنان في السنوات المقبلة.

التحول الاقتصادي في السعودية

وقد أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا “بالتحول الاقتصادي الجاري، المدعوم بإصلاحات جديرة بالثناء في إطار خطة رؤية 2030”.

ويرى التقرير أن تعديلات إنتاج النفط، وتقلب أسعار النفط، وزيادة الإنفاق هذا العام أدت إلى توقعات مالية مميزة مقارنة بعام 2022.

ويتضح أن الوضع المالي في المملكة ليس مصدر قلق بعد، وتستمر الإيرادات غير النفطية في النمو بقوة، بحسب التقرير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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