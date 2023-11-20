التبادل التجاري بين السعودية ومصر يرتفع إلى 20.4 مليار دولار

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى 20.4 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغ حجم الاستثمار السعودي المباشر في مصر 32 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، بحسب وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأكد القصبي خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، الذي نظم اليوم في القاهرة أن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين تسجل معدلات نمو، وتوسع في الشراكات والمشروعات المشتركة، واستثمار الفرص التنموية.

من جهته أشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن التعاون الاقتصادي السعودي المصري من شأنه أن يعزز من تجارة البلدين مع السوق في إفريقيا، مشيرا إلى أن قوة إفريقيا الشرائية تبلغ 1.4 تريليون دولار.