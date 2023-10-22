شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، توقيع 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية، بقيمة تبلغ 15.6 مليار دولار أمريكي.



وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك النفط الخام، والطاقة، والهيدروجين، والإحصاء، والمنتجات الغذائية والطبية، وذلك خلال استقبال ولي العهد للرئيس الكوري، اليوم الأحد، في الرياض، وعقد اجتماعا مشترك وجلسة مباحثات رسمية، إضافة لبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين، بحسب “وكالة الأنباء السعودية“.

من بينها عقد بين شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة، وشركة النفط العملاقة أرامكو، التي تديرها السعودية، لإنشاء احتياطي مشترك من النفط الخام يبلغ 5.3 مليون برميل في منشأة تخزين في مدينة أولسان الكورية الجنوبية بحلول عام 2028، وبموجب الاتفاق، سيكون لكوريا الجنوبية حقوق الأولوية في شراء النفط في حالات الطوارئ المتعلقة بالعرض والطلب، وستحصل على إيجار طوال فترة مدتها 5 سنوات.

إضافة إلى مبادرة التعاون في واحة الهيدروجين، والتي ستدعو إلى إنشاء مجموعات عمل منفصلة لكل خطوة من سلسلة قيمة الهيدروجين بدءا من إنتاجه وحتى توزيعه واستخدامه ودعم المشروعات ذات الصلة بشكل منهجي بين الشركات في البلدين.



وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية “تشوي سانغ-موك” إن توقيع الاتفاقيات تمت خلال منتدى استثمار ثنائي الذي ينطلق اليوم الأحد ويستمر حتى يوم غدا الأثنين، وهو حفل بمناسبة مرور 50 سنة من التعاون في مجال البناء بين البلدين، بعد محادثات قمة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و الرئيس يون، وفق وكالة الأنباء الكورية”يونهاب“.

وذكر “تشوي” أن الصفقات الجديدة ستضيف إلى مذكرات التفاهم والعقود التي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار والتي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد لسيئول في نوفمبر الماضي.

وقال أيضا إن هناك نتائج مملوسة في أكثر من 60% من المشاريع بقيمة 29 مليار دولار، بما في ذلك وضع حجر الأساس لمشروع مصنع “شاهين” للبتروكيماويات في مدينة أولسان وإنشاء صندوق رأس مال مشترك بقيمة 160 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، شاركت الشركات الكورية الجنوبية في تقديم عطاءات بقيمة 25 مليار دولار من إجمالي 50 مليار دولار من المشاريع التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بنيوم، وهي مبادرة لتطوير مدن ذكية وصديقة للبيئة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.



بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية كوريا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، أهمها اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، و تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالمملكةوهيئة الإحصاء الكورية، و مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية، مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوريا.



