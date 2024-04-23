ينطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين، خلال الفترة من 28 – 29 أبريل الجاري.

يحمل هذا الحدث شعارًا هامًا يركز على “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في المنطقة، ويتمتع برعاية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

و يهدف هذا الحدث البارز إلى استضافة مناقشات التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية وإيجاد حلول مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. ويعتبر فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لوضع أرضية مشتركة تحقق تأثيرات إيجابية على مستوى العالم. من خلال تبادل الأفكار والتجارب، يسعى المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمار في قطاعات الطاقة وتعزيز الشراكات الدولية.

استضافة الرياض لهذا الاجتماع الخاص تعكس المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي. كما يشهد عددًا من الحوارات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

تتناول جلسات الاجتماع الخاص مواضيع مهمة مثل التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية وتعزيز الشراكات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من المجالات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

The @wef's Special Meeting on Global Collaboration, Growth and Energy for Development will take place 28-29 April 2024.



Find out more about #SpecialMeeting24 here: https://t.co/bhsLo7SZgj pic.twitter.com/nB1FJVWKIE — World Economic Forum (@wef) April 17, 2024