السعودية: لا سفر بجواز قديم أو هوية أثناء التجديد

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على عدم السماح بالسفر نهائياً باستخدام الجواز القديم أو الجواز الجديد أو حتى الهوية الوطنية إلى حين تسليم الجواز السابق وتفعيل الجديد رسمياً عبر القنوات المعتمدة.

وأوضحت الجوازات السعودية، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية مساء أمس الأربعاء، أن النظام يمنع أي عملية عبور حدودية خلال فترة الانتقال بين الجوازين، إذ تعد مرحلة التفعيل جزءاً جوهرياً من إجراءات التجديد لضمان سلامة البيانات ومنع التعارض في الأنظمة الأمنية.

وشددت الجوازات على ضرورة عدم حجز تذاكر السفر أو التخطيط للمغادرة قبل اكتمال إجراءات التفعيل واستلام الجواز الجديد، مؤكدة أن بيانات الجواز لا تظهر في الأنظمة إلا بعد تسليمه وتفعيله رسمياً.