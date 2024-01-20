أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا على تمسكها بعدم فرض ضريبة الدخل على الأفراد، في تصريحات أدلى بها وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى “دافوس” الاقتصادي.



تحدث الوزير عن وضوح شديد في الموقف الحكومي، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لتشجيع البيئة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار.



وقال: “نحن نقوم بتعبئة الموارد المحلية من خلال الضرائب الحالية، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على المواطنين المحليين، ولا نية لتغيير ذلك”.



وأضاف الجدعان في تصريحات لـ” “بلومبرغ”، أن الحكومة السعودية تعمل على ترشيد بعض الأعباء الواقعة على الاقتصاد لجعلها أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.



وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحفيز البيئة التجارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.



يذكر أن الوزير السعودية لفت ضمن مشاركته في الجلسة الختامية لأعمال منتدى دافوس 2024، والتي جاءت بعنوان “توقعات الاقتصاد العالمي أن الإصلاحات الهيكلية محورية في أهميتها وساعدت المملكة في مواجهة التحديات، إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 70% إلى 35%,, وعازمون على تنويع اقتصادنا والحفاظ على نهجنا في إدارة المالية العامة.

لافتا إلى أن إيرادات المملكة خلال العام 2023، تجاوزت التوقعات، مضيفا “عازمون على مضاعفة جهود تنمية الاقتصاد”.



تأتي هذه التصريحات في إطار التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.





"العالم بحاجة السعودية القوية"..

وزير المالية محمد الجدعان: مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 70% إلى 35%,, وعازمون على تنويع اقتصادنا والحفاظ على نهجنا في إدارة المالية العامة#المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/kEbPBr14mk — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 19, 2024