سامر باطر by سامر باطر

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السعودية ستعتمد ضريبة الدخل الشخصي لمن يزيد دخله السنوي عن 100 ألف ريال

نشرت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية تتضمن مسودة تعديلات الضريبة، إدخال ضريبة الدخل الشخصي

سامر باطر by سامر باطر
ضريبة الدخل الشخصي
صورة من الأرشيف

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرا تفاصيل جديدة عن نظام ضريبة الدخل الذي سيفرض لأول مرة على الراتب.

ونشرت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية تتضمن مسودة تعديلات الضريبة، إدخال ضريبة الدخل الشخصي (PIT): لأول مرة ضريبة القيمة المضافة على الراتب. يقدم المشروع قانون ضريبة بنسبة *2.5٪ على جميع الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 100,000 ريال سعودي. نظام ضريبة الدخل.

وينتهي الاستطلاع في 25 ديسمبر القادم (25/12/2023)، ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ، وذلك من خلال اقتراح استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بمقترح مشروع نظام ضريبة الدخل والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية. لم يغيّر مشروع النظام المقترح من الأشخاص الخاضعين للضريبة في النظام الحالي، بحيث سيخضع -في حال إقرار المشروع المقترح مستقبلا- للضريبة ذات الأشخاص الخاضعين في النظام المعمول به حاليًا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...