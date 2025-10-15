. .. by . ..

السعودية تنهي طرح إصدار صكوك على المستثمرين

أنهى المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2025 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال

أنهى المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.547 مليار ريال (حوالي 2 مليار دولار).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 538 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 493 مليون ريال، لصكوك تستحق في العام 2032.

وبلغت الشريحة الثالثة 2.451 مليار ريال، لصكوك تُستحق في العام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 4.065 مليارات ريال لصكوك تستحق في العام 2039.

وكان إجمالي حجم التخصيص في الإصدار المحلي لشهر سبتمبر/أيلول 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، بلغ 8.036 مليارات ريال (حوالي 2.15 مليار دولار).

