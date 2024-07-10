فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تنفي نيتها بيع سندات أوروبية

السعودية ترد على مزاعم بلومبرغ حول تلميحها لبيع السندات الأوروبية

فريق التحرير by فريق التحرير

نفت وزارة المالية السعودية التلميح بشأن بيع سندات أوروبية، وذلك في رد على تقرير نشرته بلومبرغ يزعم أن المملكة حذرت دول مجموعة السبع من أنها ستتخذ خطوات في حال قررت المجموعة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما نفت الرياض رسميا صحة تلك المعلومات. ونقلت بلومبرغ عن بيان نسبته للوزارة أنه “لم يتم توجيه أي تهديدات والعلاقة مع مجموعة السبع وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل”.

وفي مايو/أيار، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الأرباح والفوائد المتولدة من الأصول الروسية للمساعدة في تسليح أوكرانيا؛ ولكن هذا كان بمثابة تراجع حاد عن الخطة المقترحة سابقًا – والتي روج لها زيلينسكي وأوكرانيا بقوة – لمصادرة حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية. وتساءل كثيرون عن الدافع وراء التراجع.

وتختتم بلومبرغ بالإشارة إلى أنه مهما كانت دوافع الخطوة السعودية فإنها تؤكد على نفوذ المملكة المتنامي على الساحة العالمية والصعوبة التي تواجهها مجموعة الدول السبع في حشد الدعم من ما يسمى دول الجنوب العالمي لأوكرانيا. ويأتي هذا في وقت تتسع فيه هوامش العائد على السندات الفرنسية لصالح ألمانيا بشكل، مما يثير ذعر فرنسا خاصة وأن السعودية تمتلك سندات الدين الأوروبية بقيمة قد تقدر بعشرات المليارات من اليوروهات، حسب معطيات “بلومبرغ”.

يذكر أن أغلب الأصول الروسية المجمدة والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار توجد في أوروبا ــ وخاصة فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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