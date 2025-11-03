السعودية تنفذ تجربة صافرات الإنذار في 3 مناطق

تنفذ المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تجربة لصافرات الإنذار الثابتة في منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم ومحافظات منطقة تبوك الستة ومنطقة مكة المكرمة بمحافظتي جدة وثول.

وتهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، ونغمة الإنذار الوطني عند 1:10 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة 1:15 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة.

اليوم.. الدفاع المدني يطلق تجربة الإنذار على الهواتف في جميع مناطق المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/PwzVHUO4qj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2025

وقال الدفاع المدني السعودي إن “التجارب الدورية تأتي في جميع مناطق المملكة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ من خلال خدمة البث الخلوي، بإرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، للتأكد من جاهزيتها، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار”.

ويأتي ذلك ضمن اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي بهدف التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء.

الدفاع المدني يوضح أبرز الأسئلة الشائعة عن تجربة صافرات الإنذار الثابتة، واختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي.#واس pic.twitter.com/fjvHZs5wXz — واس العام (@SPAregions) November 2, 2025

نغمات الإنذار المبكر لصافرات الإنذار الثابتة ودلولاتها

الأولى: قرب الخطر: نغمة ثابتة متقطعة (60 ثانية)

الثانية: وقوع الخطر: نغمة مموّجة (60 ثانية)

الثالثة: زوال الخطر: نغمة مستمرة (60 ثانية)

وستصل رسائل آلية من الدفاع المدني السعودي فوراً لجميع الأجهزة في المنطقة المتأثرة.

الأسئلة الشائعة حول صافرات الإنذار والمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

ما الإجراء المطلوب أثناء التجربة؟

لا يوجد أي إجراء. ونكتفي بالتنبيه بأن التجربة دورية، وتهدف لقياس كفاءة نظام الإنذار.

هل نغمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر تصل إلى جميع الأجهزة المتنقلة؟

نعم، تصل التنبيهات إلى جميع الأجهزة الذكية الداعمة لتقنية البث الخلوي.

ما الهدف من التجربة؟

التجربة مجدولة مسبقاً كتجربة دورية للتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار بالمملكة وكفاءتها التشغيلية، ولا ترتبط بأي حالة طارئة حالياً، ولا تدعو للقلق.

كيف أفرق بين تجربة الإنذار والإنذار الحقيقي؟

تجربة الإنذار يُعلن عنها مسبقاً وتُحدد بوقت معين، بينما الإنذار الحقيقي يصدر بشكل مفاجئ كتَحدير مباشر عند قرب أو وقوع الخطر دون أي تنسيق مسبق.

متى يتم إطلاق وسائل الإنذار؟

يتم إطلاقها وتشغيلها في حال وجود خطر فعلي يهدد الأرواح أو الممتلكات، أو أثناء التجارب الدورية للتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار.