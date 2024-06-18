تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز الـ16 عالميًا من بين 67 دولة في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

جاء هذا التقدم بفضل التحسن في تشريعات الأعمال والبنى التحتية، مما جعل السعودية تحتل المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.

هذا التقدم هو الثالث على التوالي للمملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الـ17 عالميًا في العام الماضي، وفي المرتبة الـ24 في عام 2022.

كما تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12، وحافظت على مرتبتها الـ34 في محور البنية التحتية، واستمرت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

يُعتبر هذا التقرير أحد التقارير الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أشار وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى أن هذه النتائج تعكس مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة، أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق المملكة مراتب متقدمة في 24 مؤشرًا، منها المركز الأول عالميًا في مؤشرات مثل نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، والأمن السيبراني.

كما حققت المركز الثاني عالميًا في مؤشرات منها التحول الرقمي في الشركات، وتوافر رأس المال الجريء، والتطور التقني، وحلت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات مثل التبادل التجاري وقدرة الاقتصاد على الصمود.

تُعد البيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء أحد الأدوات التي تساعد في قياس أداء الاقتصاد السعودي، بينما يواصل المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية تطوير الإصلاحات التي تؤثر على البيئة التنافسية.

تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، هو أحد التقارير المهمة التي تعتمد عليها المنظمات والمؤسسات الدولية في تقييم تنافسية الدول على أساس أربعة محاور رئيسية و20 محورًا فرعيًا، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.