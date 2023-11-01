سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال.

وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، فإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 53% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، ، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 36% لتبلغ 147 مليار ريال.

وقالت الوزارة أنه ستتم تغطية عجز الميزانية البالغ 44 مليار ريال من خلال الدين الخارجي.

كان عجز ميزانية السعودية تفاقم بنسبة 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس فصلي، ليصل إلى 5.3 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الربع الأول من العام.

و كان صندوق النقد الدولي توقّع في أكتوبر، أن تسجل الميزانية السعودية عجزاً هذا العام بنسبة 0.3% إلى الناتج المحلّي، لكنه قدّر أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه الجيد خلال 2023 لينمو بمعدل 4.9% بنهاية العام.

سجلت المملكة العام الماضي فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات.

مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس” رأت في تقرير صادر مطلع أكتوبر، أن ميزانية المملكة مرجّحة لتسجيل متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023-2024، حسب”الشرق”.

في حين قدّرت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنةّ بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل الميزانية عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (حوالي 21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 4.25 مليار دولار.