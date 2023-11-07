السعودية تعلن تأجيل القمة العربية الإفريقية بسبب حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل القمة العربية الإفريقية التي كان مقررا لها الانعقاد في الرياض الشهر الجاري، بسبب تداعيات الحرب في غزة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أكدت خلاله أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وبالحرص على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة.

#بيان | تعلن وزارة خارجية المملكة أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية… pic.twitter.com/CGj0x9eiEN — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) November 7, 2023

ولم يعلن البيان السعوي الموعد الجديد للقمة العربية الإفريقية، وتمت الإشارة إلى أن موعد القمة سيحدد في وقت لاحق، بعد أن كان مقررا له يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية.

وأشار البيان إلى أن السبب التأجيل يأتي نظرا للتطورات الحالية في غزة، والتي استدعت إقامة قمة عربية غير عادية وأخرى إسلامية، من أجل بحث الأزمة الحالية ما تصاحبها من تداعيات إنسانية خطيرة.

وتضعط المملكة العربية السعودية من أجل حماية المدنيين في غزة التي تشهد قصفا إسرائيليا متواصلا منذ شهر كامل، وحدوث هدنة إنسانية فورية هناك.