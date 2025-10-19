السعودية تعتزم إطلاق صافرات إنذار للاستجابة مع الحالات الطارئة

تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني السعودي يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات الدرعية والخرج والدلم بمنطقة الرياض ومحافظات منطقة تبوك الستة ومحافظتي جدة وثول بمنطقة مكة المكرمة لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة (1:15) مساءً بتوقيت مكة المكرمة صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتشمل التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في المناطق المختارة.