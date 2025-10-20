السعودية تطلق أعمال المسح الأسري لسكان الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء السعودية أعمال المسح الأسري الديموغرافي لسكان العاصمة السعودية الرياض؛ أكبر مدن المملكة من حيث السكان.

ويأتي هذا في إطار ما تشهده المدينة من نمو سكاني، وتطوُّر مطَّرد في جميع المجالات؛ إذ تحرص الهيئة على رصد المؤشرات، وتغطيتها، وتحديثها بشكل مستمرٍّ، ضمن قواعد المعلومات الحضرية للأوضاع الراهنة للمدينة، من خلال الدراسات السكانية الشاملة، ومسوحاتها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ويُعنى هذا المسح برصد واقع سكان مدينة الرياض وتحليله، من النواحي الديموغرافية، وتحديد خصائصهم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، إضافة إلى خصائص المساكن، وعوامل الهجرة إلى المدينة، والتنقُّلات الداخلية؛ لفهم الواقع السكاني الراهن، وفق منهجيات إحصائية معتمدة.

ويُنفذ هذا المشروع على مراحل متعدِّدة، تبدأ بجمع البيانات ميدانياً، وتحليلها، باستخدام أدوات وتقنيات رقمية حديثة، وتنتهي بإعداد مؤشرات ديموغرافية تسهم في دعم التخطيط الحضري المستدام، وتطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المدينة، ويغطي المسح جميع أحياء مدينة الرياض البالغ عددها أكثر من (217 حياً) ضمن المناطق الواقعة داخل حدود حماية التنمية البالغة مساحتها (5960 كم2).

ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن جهود الهيئة في الرصد المستمرِّ للدراسات والمسوحات السكانية؛ بما يسهم في إعداد الخطط والسياسات، وتوفير بيانات حديثة تمكِّن من رصد واقع المدينة وتحليله، واستقراء المستقبل؛ بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.