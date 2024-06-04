فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تتحمّل الضرائب والرسوم الجمركية على المواشي

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أنها ستتحمل خلال موسم الحج لهذا العام تكلفة إرساليات المواشي الحية، والتي تتضمن الرسوم الجمركية و الضرائب.

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على عدد من القرارات المهمة خلال جلسته اليوم الثلاثاء، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي، كان أهمها الموافقة على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية.


وقد حدد المجلس المدة الزمنية لتحمل الدولة هذه التكاليف والتي تنتهي بانتهاء موسم الحج، كما أطمئن العاهل السعودي على اكتمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لموسم الحج هذا العام، والجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة لتوفير كافة وسائل الراحة والطمأنينة للحجاج.


بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، كما أصدر المجلس 14 قرارا تم طرحه ومناقشته والموافقة على بعضه ضمن آليات مخصصة لذلك، ومن أبرز هذه القرارات، الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الثقافية والفنية، مثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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