السعودية تؤسس أكبر شركة دواجن حلال في العالم

وقعت شركة تطوير منتجات الحلال (HPDC) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع شركة إم بي آر إف (MBRF) البرازيلية، المالكة لعلامة “ساديا حلال” لتستحوذ الشركة السعودية على كامل أصول قطاع الدواجن الحلال التابعة لـ “ساديا حلال” في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك أعمال التصدير المباشر لمنتجات “ساديا حلال” إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدر قيمة الصفقة بثمانية مليارات ريال (حوالي 2.13 مليار دولار) وتُعد إحدى أكبر الصفقات في تاريخ صناعة الحلال على مستوى العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس أكبر كيان عالمي في قطاع الدواجن الحلال، يتمتع بحضور في أكثر من 17 دولة إسلامية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ألف طن سنوياً، ما يعزز مكانة السعودية كمحرك رئيسي في صناعة الحلال العالمية.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً نقل المقر الإقليمي لعلامة “ساديا حلال” إلى السعودية.

في امتدادٍ للشراكة الاستراتيجية بين شركة تطوير منتجات الحلال وشركة (MBRF) البرازيلية، تخطو الشركة خطوة نوعية بتوقيع اتفاقية استحواذ لتأسيس أكبر شركة دواجن حلال في العالم.



شركة تطوير منتجات الحلال

هي شركة مملوكةٍ بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادية السعودي، وتسعى لتعزيز إمكانات قطاعات الحلال في المملكة العربية السعودية، ومنظومة الحلال على مستوى العالم، وذلك من خلال خدماتها الاستثمارية والاستشارية، حيث تُعنى بتمكين شركائها عبر توفير الموارد والخبرات التي تساهم في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. تعتمد شركة تطوير منتجات الحلال على نهج المبادرة للنهوض بصناعة الحلال عالمياً، مع التركيز على القطاعات الرئيسية؛ مثل: الأغذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب المجالات الجديدة المتفرعة عن قطاع منتجات الحلال وخاصة منها ذات البعد التكنولوجي.

وتطمح شركة تطوير منتجات الحلال إلى إرساء منظومة حيويةٍ ومرنةٍ لمنتجات الحلال في المملكة العربية السعودية التي من شأنها دعم جهود توطين القطاع، والارتقاء بصادرات منتجات الحلال المحلية، وتعزيز مستويات الابتكار إلى جانب ذلك تعمل على دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وباعتبارها ممكناً رئيسياً لصناعة منتجات الحلال على المستوى الدولي، تعمل الشركة من أجل الارتقاء بالقيمة المقدمة لشركائها، مستلهمة قيم الجودة والإخلاص، والأمانة، ومتطلعةً للإفادة من الميزات الشاملة التي يوفرها نمط الحياة الحلال، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لمنتجات الحلال.