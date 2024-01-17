ماذا قالت السعودية عن حماية الودائع البنكية؟

ألقى وزير المالية، محمد الجدعان، خطابًا هامًا أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2024، حيث أشار إلى الضرورة الحاسمة لتشديد القوانين المصرفية لحماية الأفراد الذين يقومون بإيداع أموالهم في البنوك المركزية حول العالم.



دعا الوزير السعودية، في خطابه الذي ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2024، إلى ضرورة وضع قوانين أكثر صرامة لحماية الأفراد الذين يثقون بإيداع أموالهم في البنوك المركزية حول العالم.

وفي تصريحاته، ركز الجدعان على أهمية دور المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في مجال الإقراض، مؤكدًا أن دعم المؤسسات المانحة للقروض يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي.



كما أكد على وجود اختلافات كبيرة بين المؤسسات المالية التي تمنح القروض، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف يعتمد على طريقة عمل صانعي القرار وأصحاب الأسهم.

في هذا السياق، شدد الجدعان على أهمية وضع قوانين صارمة لحماية الودائع في البنوك المركزية، مع التأكيد على ضرورة إعطاء توصيات تعزز الأمان في نظام الإقراض والتمويل العالمي.



وفي سياق آخر، ألقى الجدعان الضوء على التطورات الاقتصادية الحديثة وتأثيرها على الاستثمارات والمشاريع المستقبلية.

حيث أشار إلى أنه في ظل هذه التحولات، يجب التوجه نحو توفير رأس المال من خلال القروض.

وفي هذا السياق، دعا الحكومات إلى رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا وتشجيع المستثمرين على استخدام أنظمة إدارة الأصول بشكل فعّال.



وفي ختام كلمته، أكد الجدعان على أهمية تحقيق توازن بين التشريعات ورفع الوعي، مشيرًا إلى أن التركيز الكبير على التشريعات وحده ليس النهج الصحيح. بل يجب دعم هذه التشريعات بجهود فعّالة لرفع مستوى الوعي وتشجيع المستثمرين على تبني أساليب إدارة الأصول بشكل مستدام وفعّال.

